حصري وبالصور..أول ظهور لوالدة لوار بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها..وتفاصيل جديدة تظهر لأول مرة ﻿

في تتبعها لجديد قضية سعد المجرد، حصلت ''شوف تيفي'' على صور لوالدة الفتاة الفرنسية لوارا بريول التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها وتعنيفها جسديا.

''شوف تيفي''



في تتبعها لجديد قضية سعد المجرد، حصلت ''شوف تيفي'' على صور لوالدة الفتاة الفرنسية لوارا بريول التي تتهم ''المعلم'' باغتصابها وتعنيفها جسديا.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن والدة الفتاة الفرنسية تدعى ''olga.c''، تقطن بضواحي مدينة باريس، وهي أم لطفلين آخرين، وهي منفصلة عن زوجها منذ مدة، نافيا في الوقت ذاته ما تم تداوله بخصوص انتماء بريول لأسرة ميسورة.

وأضاف المصدر ذاته بأن لوارا بريول، ومباشرة بعد بلوغها سن الرشد غادرت منزل والدتها، وقررت العيش وحيدة بباريس، موضحا بأن هذه الأخيرة وبالرغم من وجود والدتها بالعاصمة الفرنسية فقد قررت الاستقرار بعد قضيتها مع المجرد بمدينة نيس وبالتحديد بمنزل إحدى قريباتها حتى تبتعد عن الضغط.

وأكد ذات المصدر بأن الفتاة الفرنسية وقبل بلوغها سن الرشد، عاشت العديد من المشاكل وبالتحديد سنة 2014 خلال مشاركتها في مسابقة خاصة بعارضات الأزياء بعد أن تبين قيامها بتزوير وثيقة تسمح لها بالمشاركة.



