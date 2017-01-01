نشرة خاصة..رياح قوية وزخات عاصفية متوقعة اليوم وغدا الجمعة بالعديد من جهات المملكة ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن رياحا قوية إلى متوسطة القوة من الجنوب الغربي، ستهم، بين منتصف نهار اليوم الخميس والساعة العاشرة مساء، العديد من جهات المملكة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن رياحا قوية إلى متوسطة القوة من الجنوب الغربي، ستهم، بين منتصف نهار اليوم الخميس والساعة العاشرة مساء، العديد من جهات المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة، أن هذه الرياح، التي تتراوح سرعتها ما بين 50 و70 كلم في الساعة، ستهم أقاليم الصويرة وشيشاوة واليوسفية وآسفي والجديدة والدار البيضاء وبرشيد والنواصر وسطات والمحمدية والصخيرات-تمارة والرباط-سلا والقنيطرة والعرائش وطنجة والفحص أنجرة.

وأوضح المصدر ذاته أن رياحا قوية ستهم أيضا أقاليم شفشاون وتطوان ومكناس وإفران، بين الساعة السادسة مساء ومنتصف ليل اليوم الخميس.

وأضافت أن أمطارا قوية إلى معتدلة القوة ستهم أقاليم طنجة والعرائش وشفشاون وشمال القنيطرة والفحص أنجرة وتطوان، بين الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس والساعة التاسعة من صباح غد الجمعة.