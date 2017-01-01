بالفيديو..شوفو كيفاش ولاد الشعب شدو شفارة في مراكش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لصين على دراجة نارية بمدينة مراكش.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف لصين على دراجة نارية بمدينة مراكش.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن تفاصيله، وقعت بمدينة مراكش خلال الأسبوع الجاري، حيث ظهر مجموعة من المواطنين وهم يحاصرون شابين تم ضبطهما متلبسين بتنفيذ عملية سرقة قبل أن يتم تسليمهما للمصالح الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى العديد من الفيديوهات انتشروا أخيراً بمواقع التواصل الاجتماعي، توثق لحظات مثيرة تمكن خلالها المواطنين من وضع حد لنشاط مجرمين مسلحين وقطاع طرق اعترضوا سبيل الأبرياء وسرقوا حاجياتهم.