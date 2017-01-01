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جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 14:00 جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي | بوليتيك
جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي
جددت جمهورية الرأس الأخضر، اليوم الخميس بأديس ابابا، التأكيد على دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

''شوف تيفي''+''و م ع''


جددت جمهورية الرأس الأخضر، اليوم الخميس بأديس ابابا، التأكيد على دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وقال لوي فليبي تافاريس، وزير الشؤون الخارجية والجاليات بجمهورية الرأس الأخضر، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية ال 30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بإتيوبيا تحضيرا لقمة رؤساء وحكومات الدول (30 و31 يناير)، إن ''الرأس الأخضر دعمت وتدعم على الدوام عودة المغرب إلى الأسرة الإفريقية''.

وحسب الوزير، فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تبقى في صلب المناقشات خلال قمة بأديس ابابا.

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