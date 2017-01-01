عاجل:الملك محمد السادس يزف الخبر السعيد لرجال و نساء التعليم ﻿

أنعم الملك محمد السادس على مجموعة من موظّفي قطاع التربية الوطنية بأوسمة ملكية شريفة، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة عشر لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أنعم الملك محمد السادس على مجموعة من موظّفي قطاع التربية الوطنية بأوسمة ملكية شريفة، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة عشر لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين.

وأشار بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،توصلت به ''شوف تيفي'' أن هذه المبادرة المولوية تبرز الاهتمامَ الملكي بنساء ورجال التعليم من أساتذة وإداريين وتقنيين وأعوان، والذين برهنوا خلال مسارهم التربوي والإداري عن إخلاصهم لقيم الوطن وتفانيهم في خدمة الصالح العام وتشبعهم بروح الاستقامة والنزاهة وحسن الخلق.

وشملت لائحة الأوسمة الملكية 823 موظفاً وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، موزعين على 99 وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة و714 وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، و 10أوسمة الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وعبرت الوزارة من خلال بلاغ عن أحرّ التهاني، آملة أنْ تشكّل لهم هذه الحُظوة الملكية حافِزاً للمزيد من البذل والعطاء خدمة لقضايا التربية والتعليم وفرصة للاستمرار في الوفاء للثوابت الوطنية التي دأب نساء ورجال التعليم على التشبث بها.