 رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

عاجل:الملك محمد السادس يزف الخبر السعيد لرجال و نساء التعليم | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يزف الخبر السعيد لرجال و نساء التعليم

مؤثر...الأمن ينقذ مستخدمة بشركة الإتصالات بعد أسبوع من إغتصابها و إحتجازها بوادي سوس | مجتمع

مؤثر...الأمن ينقذ مستخدمة بشركة الإتصالات بعد أسبوع من إغتصابها و إحتجازها بوادي سوس

رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور | بوليتيك

رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور

شخص فاز بـ 19 مليار في اليناصيب | مجتمع

شخص فاز بـ 19 مليار في اليناصيب

خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم أكديم إيزيك | بوليتيك

خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم ''أكديم إيزيك''

انفراد .. هذه الميزانية الإجمالية لبرنامج اكتشاف المواهب ستانداب , وهذه كواليس تصويره. | ثقافة و فنون

انفراد .. هذه الميزانية الإجمالية لبرنامج اكتشاف المواهب ''ستانداب'' , وهذه كواليس تصويره.

عاجل وإنفراد.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها في ضيافة الشرطة الفرنسية..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل وإنفراد.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها في ضيافة الشرطة الفرنسية..وهذه هي

مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة | حوادث و حقوق

مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 12:28 رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور | بوليتيك
رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور
يشارك رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران بصفته كأمين عام لحزب المصباح في الملتقى الوطني الثاني لشبيبة العالم القروي بمنطقة الواليدية بإقليم سيدي بنور، والمنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية.

شوف تيفي


يشارك رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران بصفته كأمين عام لحزب المصباح في الملتقى الوطني الثاني لشبيبة العالم القروي بمنطقة الواليدية بإقليم سيدي بنور، والمنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية.

وسيلقي بن كيران كلمة باسم قيادة حزب العدالة والتنمية، في الجلسة الإفتتاحية للملتقى الوطني الثاني لشبيبة الحزب الناشطة بالعالم القروي ''تحث شعار ''شباب العالم القروي... الرهانات والتحديات'' بمنطقة الواليدية بإقليم سيدي بنور.

ويأتي الملتقى الثاني المخصص لشبيبة الحزب بالعالم القروي، بعد التوجيهات السابقة لقيادة الحزب، بعد الإنتخابات التشريعية التي فشل الحزب خلالها من الحصول على أصوات الناخبين بالبوادي والقرى بالمقارنة مع النتائج التي حصدها في المدن.

هذا، وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' من داخل اللجنة المنظمة أن بن كيران وافق مبدئيا على المشاركة غدا في الملتقى، حيث ينتظر أن يتناول في معرض حديثه فشل المشاورات الحكومية، وأفاق إعادة إحياء المشاورات الحكومية المتعثرة والتي دخلت شهرها الرابع.
رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة اللجنة المنظمة بن كيران المشاورات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي | بوليتيك

جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

عاجل:الملك محمد السادس يزف الخبر السعيد لرجال و نساء التعليم | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يزف الخبر السعيد لرجال و نساء التعليم

خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم أكديم إيزيك | بوليتيك

خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم ''أكديم إيزيك''

هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والسيدة صفاء أثناء التقاط صورة تذكارية مع جلالته.. | بوليتيك

هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والسيدة صفاء أثناء التقاط صورة تذكارية مع جلالته..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مسرب ..خطافة Uber محيحة على أصحاب الطاكسيات فكازا وهاشنو دارت بالليل | بــووز
منذ 17 دقيقة

فيديو مسرب ..خطافة ''Uber'' محيحة على أصحاب الطاكسيات فكازا وهاشنو دارت بالليل

بالفيديو.. شاهد الهدية الثمينة التي اهداها النجم التركي مراد يلدريم لتوام صفاء و هناء !! | زووم

بالفيديو.. شاهد الهدية الثمينة التي اهداها النجم التركي مراد يلدريم لتوام صفاء و هناء !!

بلاطو افريقيا : يستنكر قرار الجامعة المغربية لكرة القدم و رونار يخرج عن صمته | قهوة مع الحباب

بلاطو افريقيا : يستنكر قرار الجامعة المغربية لكرة القدم و رونار يخرج عن صمته

منظمات حقوقية: ضحايا اكديم ايزيك قتلوهم و تْبَوْلو عليهم البوليساريو وحنا كنساندو الضحايا | خارج البلاطو

منظمات حقوقية: ضحايا اكديم ايزيك قتلوهم و تْبَوْلو عليهم البوليساريو وحنا كنساندو الضحايا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي | بوليتيك
منذ 9 دقائق

جمهورية الرأس الأخضر تجدد دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

عاجل:الملك محمد السادس يزف الخبر السعيد لرجال و نساء التعليم | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يزف الخبر السعيد لرجال و نساء التعليم

مؤثر...الأمن ينقذ مستخدمة بشركة الإتصالات بعد أسبوع من إغتصابها و إحتجازها بوادي سوس | مجتمع

مؤثر...الأمن ينقذ مستخدمة بشركة الإتصالات بعد أسبوع من إغتصابها و إحتجازها بوادي سوس

رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور | بوليتيك

رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور

﻿ ﻿
أمس 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.