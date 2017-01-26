رغم الأزمة الحكومية...بن كيران يؤطر ملتقى شبيبة البيجيدي بسيدي بنور ﻿

يشارك رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران بصفته كأمين عام لحزب المصباح في الملتقى الوطني الثاني لشبيبة العالم القروي بمنطقة الواليدية بإقليم سيدي بنور، والمنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية.

شوف تيفي



يشارك رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران بصفته كأمين عام لحزب المصباح في الملتقى الوطني الثاني لشبيبة العالم القروي بمنطقة الواليدية بإقليم سيدي بنور، والمنظم من طرف شبيبة العدالة والتنمية.

وسيلقي بن كيران كلمة باسم قيادة حزب العدالة والتنمية، في الجلسة الإفتتاحية للملتقى الوطني الثاني لشبيبة الحزب الناشطة بالعالم القروي ''تحث شعار ''شباب العالم القروي... الرهانات والتحديات'' بمنطقة الواليدية بإقليم سيدي بنور.

ويأتي الملتقى الثاني المخصص لشبيبة الحزب بالعالم القروي، بعد التوجيهات السابقة لقيادة الحزب، بعد الإنتخابات التشريعية التي فشل الحزب خلالها من الحصول على أصوات الناخبين بالبوادي والقرى بالمقارنة مع النتائج التي حصدها في المدن.



هذا، وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' من داخل اللجنة المنظمة أن بن كيران وافق مبدئيا على المشاركة غدا في الملتقى، حيث ينتظر أن يتناول في معرض حديثه فشل المشاورات الحكومية، وأفاق إعادة إحياء المشاورات الحكومية المتعثرة والتي دخلت شهرها الرابع.





