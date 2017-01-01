شخص فاز بـ 19 مليار في اليناصيب ﻿

تمكن رجل كندي من الحصول على 25 مليون دولار كندي ما يعادل 19 مليون دولار أمريكي أي حوالي ''91 مليار سنتيم مغربية''، خلال سحب لعبة يانصيب ''6 من 49'' التي تتمتع بشعبية كبيرة في كندا.

''شوف تيفي''



تمكن رجل كندي من الحصول على 25 مليون دولار كندي ما يعادل 19 مليون دولار أمريكي أي حوالي ''91 مليار سنتيم مغربية''، خلال سحب لعبة يانصيب ''6 من 49'' التي تتمتع بشعبية كبيرة في كندا.

وحسب مصادر إعلامية عالمية، فإن الأرقام الرابحة، كانت هي 8 و22 و23 و36 و40 و42، مشيرة إلى أن اسم ذلك الشخص المحظوظ غير معروف حتى الآن، بالرغم من أن ممثلين عن إدارة يانصيب Athlantic Lottery أعلنوا بأنه من سكان مقاطعة كويبيك.

وأضافت المصادر ذاتها بأن حامل بطاقة يانصيب أخرى، حصل على جائزة ترضية في نفس المسابقة، بلغت قيمتها 1 مليون دولار كندي أي ما يعادل 750 ألف دولار أمريكي تقريبا في نفس تلك المقاطعة.