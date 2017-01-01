 خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم ''أكديم إيزيك'' ﻿
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خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم ''أكديم إيزيك''

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 11:56 خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم أكديم إيزيك | بوليتيك
خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم ''أكديم إيزيك''
أصدرت محكمة الاستئناف بسلا في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء حكمها حول الدفوع الشكلية، ضمت البث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص إلى الموضوع حسب مصدر جيد الاطلاع.

شوف تيفي
أصدرت محكمة الاستئناف بسلا في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء حكمها حول الدفوع الشكلية، ضمت البث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص إلى الموضوع حسب مصدر جيد الاطلاع.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة قررت استدعاء شهود المتهمين، وإجراء خبرة طبية على المتهمين الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب، و هو قرار شجاع و جريء من طرف المحكمة، أعملت فيه اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار اعتبر منصفا للجميع رغم أنه في حال ثبوت تعرض المتهمين للتعذيب سيؤدي إلى بطلان المحاضر، حيث استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهمين باستدعاء الضابطة القضائية المنجزة للمحضر.

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إكديم إيزيك محكمة قرار قضية مخيم

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