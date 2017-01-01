انفراد .. هذه الميزانية الإجمالية لبرنامج اكتشاف المواهب ''ستانداب'' , وهذه كواليس تصويره. ﻿

بلغت ميزانية الحلقة الواحدة من برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية stand up الذي شرعت القناة الأولى في بث أولى حلقاته السبت الماضي حوالي 80 مليون سنتيم ، و هي كلفة جد عالية حسب مصدرنا خصوصا بعد الجدل الكبير

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





بلغت ميزانية الحلقة الواحدة من برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية stand up الذي شرعت القناة الأولى في بث أولى حلقاته السبت الماضي حوالي 80 مليون سنتيم ، و هي كلفة جد عالية حسب مصدرنا خصوصا بعد الجدل الكبير الذي خلفته الحلقة الأولى داخل مواقع التواصل الاجتماعي , نظر لما أسماه عدد من المتتبعين بالمستوى الضعيف الذي ظهر به المشاركون في المسابقة من جهة وكذلك للمستوى التقني للبرنامج إجمالا مقارنة مع الميزانية الضخمة التي رصدت له من جهة أخرى.



وأكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن البرنامج الذي اشتركت القناة الأولى رفقة إحدى شركات الإنتاج , في انتاجه، أن ميزانيته الاجمالية بلغت حوالي 640مليون سنتيم ، على أن تتكلف الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة من جهتها بتوفير عدد من معدات التصوير وفضاء أستوديو عين الشق للشركة المكلفة بالإنتاج .



البرنامج الجديد الذي يقوم بتأطيره الممثل الشاب طارق البخاري والكاتب أنور خليل أسندت لجنة تحكيمه لكل من الممثلين ''عزيز داداس'' و''كمال الكاضمي'' بالإضافة الى الفنانة''مجدولين الإدريسي'' وعزيز داداس ,يتشكل من 8 حلقات رئيسية يتبارى فيها 32 متنافسا من شتى أرجاء المملكة من أجل اختيار اسم كوميدي سيتوج في آخر المسابقة , و التي اعتبرها متتبعون أنها نسخة طبق الأصل لبرنامج ''كوميديا''...





