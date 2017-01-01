عاجل وإنفراد.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها في ضيافة الشرطة الفرنسية..وهذه هي التفاصيل الحصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة الفرنسية، أرسلت ''استدعاء'' للفتاة الفرسنية ''لورار بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، من أجل الحضور إلى إحدى الدوائر الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة الفرنسية، أرسلت ''استدعاء'' للفتاة الفرسنية ''لورار بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، من أجل الحضور إلى إحدى الدوائر الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن لورا بريول، وحسب طلب الاستدعاء الذي توصلت به ، فإنها ملزمة بالتواجد في إحدى الدوائر الأمنية بباريس اليوم الخميس، على الساعة الثالثة والنصف زوالا بالتوقيت الفرنسي.

وأوضح المصدر ذاته بأن بريول تفاجأت بهذا الاستدعاء، ما جعلها تتصل بالمحامي المكلف بقضيتها مع الفنان سعد المجرد الذي عبر بدوره عن عدم علمه بالأسباب التي جعلت الشرطة الفرنسية تقوم بتوجيه الدعوة لها للحضور، مشيرا إلى أنه سيكون حاضرا معها خلال مثولها أمام الشرطة.

وأضاف ذات المصدر بأن هناك احتمالا بأن حضور بريول للدائرة الأمنية، سيكون إما بسبب التحقيق الجديد الذي تم فتحه بخصوص القضية مع الفنان المغربي سعد المجرد، وإما بسبب التهديدات التي تلقتها قبل مدة عبر هاتفها النقال.