مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة ﻿

أنهى شاب في مقتبل العمر حياته بطريقة مروعة، ليلة أمس الأربعاء، داخل منزل أسرته الموجود بحي ''الشرف'' في طنجة.

"شوف تيفي"



أنهى شاب في مقتبل العمر حياته بطريقة مروعة، ليلة أمس الأربعاء، داخل منزل أسرته الموجود بحي "الشرف" في طنجة.

وحسب مصادر طنجاوية فإن الهالك البالغ قيد حياته 26 عاما، عثر عليه أفراد أسرته معلقا بعد أن قام بشنق نفسه بسطح المنزل لأسباب تبقى مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات فتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت بالهالك إلى الانتحار، قبل أن يتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دو طوفار".



