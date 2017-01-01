 مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم أكديم إيزيك | بوليتيك

خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم ''أكديم إيزيك''

انفراد .. هذه الميزانية الإجمالية لبرنامج اكتشاف المواهب ستانداب , وهذه كواليس تصويره. | ثقافة و فنون

انفراد .. هذه الميزانية الإجمالية لبرنامج اكتشاف المواهب ''ستانداب'' , وهذه كواليس تصويره.

عاجل وإنفراد.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها في ضيافة الشرطة الفرنسية..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل وإنفراد.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها في ضيافة الشرطة الفرنسية..وهذه هي

مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة | حوادث و حقوق

مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة

هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والسيدة صفاء أثناء التقاط صورة تذكارية مع جلالته.. | بوليتيك

هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والسيدة صفاء أثناء التقاط صورة تذكارية مع جلالته..

بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية | مجتمع

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية

الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور | بوليتيك

الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور

بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى | بوليتيك

بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 10:32 مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة | حوادث و حقوق
مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة
أنهى شاب في مقتبل العمر حياته بطريقة مروعة، ليلة أمس الأربعاء، داخل منزل أسرته الموجود بحي ''الشرف'' في طنجة.

"شوف تيفي"

أنهى شاب في مقتبل العمر حياته بطريقة مروعة، ليلة أمس الأربعاء، داخل منزل أسرته الموجود بحي "الشرف" في طنجة.
وحسب مصادر طنجاوية فإن الهالك البالغ قيد حياته 26 عاما، عثر عليه أفراد أسرته معلقا بعد أن قام بشنق نفسه بسطح المنزل لأسباب تبقى مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن السلطات فتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت بالهالك إلى الانتحار، قبل أن يتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دو طوفار".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشنق الانتحار السلطات طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء

مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات | حوادث و حقوق

فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات

خطير.. راجل والزوجة ديالو دارو عصابة في فاس كيسرقو بدارجة نارية..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

خطير.. راجل والزوجة ديالو دارو عصابة في فاس كيسرقو بدارجة نارية..وها شنو وقع ليهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عرض أزياء خاص بالرجال مع ليلى الحديوي | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

عرض أزياء خاص بالرجال مع ''ليلى الحديوي''

بالفيديو.. مواطن جزائري يمدح المنتخب الوطني المغربي | قنوات أخرى

بالفيديو.. مواطن جزائري يمدح المنتخب الوطني المغربي

آلاف اللاجئين عالقين في المخيمات باليونان في ظروف صعبة | قنوات أخرى

آلاف اللاجئين عالقين في المخيمات باليونان في ظروف صعبة

ترامب يقرّ مشروعي نفط رفضهما أوباما سابقاً لخطرهما البيئي | قنوات أخرى

ترامب يقرّ مشروعي نفط رفضهما أوباما سابقاً لخطرهما البيئي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم أكديم إيزيك | بوليتيك
منذ 4 دقائق

خاص.. هذا ما قررته المحكمة بخصوص قضية مخيم ''أكديم إيزيك''

انفراد .. هذه الميزانية الإجمالية لبرنامج اكتشاف المواهب ستانداب , وهذه كواليس تصويره. | ثقافة و فنون

انفراد .. هذه الميزانية الإجمالية لبرنامج اكتشاف المواهب ''ستانداب'' , وهذه كواليس تصويره.

عاجل وإنفراد.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها في ضيافة الشرطة الفرنسية..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل وإنفراد.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها في ضيافة الشرطة الفرنسية..وهذه هي

مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة | حوادث و حقوق

مؤلم..شاب في مقتبل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة داخل منزل أسرته بطنجة

﻿ ﻿
أمس 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.