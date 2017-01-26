 هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والسيدة صفاء أثناء التقاط صورة تذكارية مع جلالته.. ﻿
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هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والسيدة صفاء أثناء التقاط صورة تذكارية مع جلالته..

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 04:05 هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والسيدة صفاء أثناء التقاط صورة تذكارية مع جلالته.. | بوليتيك
هذا هو الحوار الذي دار بين الملك محمد السادس والسيدة صفاء أثناء التقاط صورة تذكارية مع جلالته..
نشر قبل قليل سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس على الفيسبوك معلومات جديدة حول الصورة التذكارية التي التقطتها سيدة مغربية مع الملك محمد السادس بالرباط.

شوف تيفي

نشر قبل قليل سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس على الفيسبوك معلومات جديدة حول الصورة التذكارية التي التقطتها سيدة مغربية مع الملك محمد السادس بالرباط.

وفي هذا الصدد صرحت السيدة التي تدعى صفاء والتي التقطت الصورة مع العاهل المغربي على أنها التقت بمحمد السادس أمس الثلاثاء قبل أذان المغرب بحسان بالرباط بدون حراسة حيث قالت « " لبارح مع الآذان تلاقيت بملكنا فالرباط حسان كان غادي يصلي المغرب فالجامع وطلبت منو صورة تذكارية، سيدنا متواضع بزاف الله يحفظو لينا يا رب »

جدير بالذكر أن هذه الصورة لاقت إعجاب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي حيث عبر عدد كبير من الفايسبوكيين أن الملك محمد السادس دائما ما يلبي طلبات أبناء شعبه خصوصا فيما يتعلق بالتقاط الصور التذكارية مع جلالته .

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