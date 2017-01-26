 بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء ﻿
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بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 02:19 بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء
شهد ملتقى شارع ابن سينا وشارع سيدي عبد الرحمن بالحي الحسني بالدارالبيضاء حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة يومه الأربعاء حادثة سير خطيرة سببها السرعة المفرطة.

شوف تيفي

شهد ملتقى شارع ابن سينا وشارع سيدي عبد الرحمن بالحي الحسني بالدارالبيضاء حوالي الساعة الحادية عشرة من ليلة يومه الأربعاء حادثة سير خطيرة سببها السرعة المفرطة.

وحسب شهود عيان فإن تفاصيل الحادثة تعود عندما اصطدمت سيارة خفيفة كانت تقل أربع فتيات بأخرى سائرة في نفس الإتجاه كانت قادمة بسرعة مفرطة مما تسبب في انقلاب السيارة الأولى، حيث قيل أن أحد سائقي السيارتين لم يحترم إشارات المرور الشيء الذي أدى إلى وقوع الحادث.

وأضافت مصادر شوف تيفي أن الفتيات لحسن الحظ لم يصبن سوى بروح طفيفة تم نقلهن إلى المستشفى الحسني المتواجد بتراب عمالة الحي الحسني لتلقي العلاجات الأولية والضرورية، ليغادرن بعد ذلك المصحة، في حين لم يُصب ولحسن الحظ أيضا سائق السيارة الأخرى بأي جروح.

 

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أما من جهتهم فقد تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الخطير من قِبل العناصر الأمنية.

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