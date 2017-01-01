نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية ﻿

نقلت مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة اليوم الأربعاء ثلاثة مرضى ينحدرون بكل من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس لتلقي العلاجات الضرورية.

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نقلت مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة اليوم الأربعاء ثلاثة مرضى ينحدرون بكل من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإنه تم نقل رجل وسيدة ينحدران من خنيفرة من المستشفى الميداني المتنقل بجماعة لقباب بإقليم المدينة بالإضافة إلى سيدة اخرى تقطن بتاونات على متن المروحية الطبية.

ووفق المركز الإستشفائي الجامعي بفاس فإن أحد الأشخاص كان يعاني من أزمة قلبية، والآخر من اضطراب في الوعي نتيجة ورم على مستوى الدماغ، فيما سيدة أخرى كانت مصابة بنزيف ناجم عن حملها، وبهذا فمن المقرر أن يتكفل المركز الإستشفائي بحالاتهم الصحية وتمكينهم من متابعة الإستشارات والعلاجات الضرورية.