 نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية | مجتمع

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية

الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور | بوليتيك

الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور

بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى | بوليتيك

بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم | مجتمع

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم

مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات | حوادث و حقوق

فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير المزدوج في الصومال + فيديو | دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير المزدوج في الصومال + فيديو

خطير.. راجل والزوجة ديالو دارو عصابة في فاس كيسرقو بدارجة نارية..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

خطير.. راجل والزوجة ديالو دارو عصابة في فاس كيسرقو بدارجة نارية..وها شنو وقع ليهم

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 02:17 نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية | مجتمع
نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية
نقلت مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة اليوم الأربعاء ثلاثة مرضى ينحدرون بكل من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس لتلقي العلاجات الضرورية.

شوف تيفي

نقلت مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة اليوم الأربعاء ثلاثة مرضى ينحدرون بكل من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فإنه تم نقل رجل وسيدة ينحدران من خنيفرة من المستشفى الميداني المتنقل بجماعة لقباب بإقليم المدينة بالإضافة إلى سيدة اخرى تقطن بتاونات على متن المروحية الطبية.

ووفق المركز الإستشفائي الجامعي بفاس فإن أحد الأشخاص كان يعاني من أزمة قلبية، والآخر من اضطراب في الوعي نتيجة ورم على مستوى الدماغ، فيما سيدة أخرى كانت مصابة بنزيف ناجم عن حملها، وبهذا فمن المقرر أن يتكفل المركز الإستشفائي بحالاتهم الصحية وتمكينهم من متابعة الإستشارات والعلاجات الضرورية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مروحية طبية مجتمع تاونات خنيفرة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم | مجتمع

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم

عاجل وسار للمغاربة..طائرات خاصة للتنقل إلى الغابون وحضور مباريات المنتخب المغربي..وها بشحال+صورة | مجتمع

عاجل وسار للمغاربة..طائرات خاصة للتنقل إلى الغابون وحضور مباريات المنتخب المغربي..وها بشحال+صورة

المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد في ذمة الله | مجتمع

المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد في ذمة الله

مسابقة إختيار ملكة جمال الأمازيغ تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير | مجتمع

مسابقة إختيار ''ملكة جمال الأمازيغ'' تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

السيدة التي ظهرت في فيديو الشفار ديال درب غلف توضح..حنا مشينا مع مول الطاكسي وكنصحابوهش شفار حتا شفنا الفيديو | بــووز
منذ 3 ساعات

السيدة التي ظهرت في فيديو الشفار ديال درب غلف توضح..حنا مشينا مع مول الطاكسي وكنصحابوهش شفار حتا شفنا الفيديو

النشرة الاقتصادية : 25 يناير 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 25 يناير 2017

نكتة اليوم..شاب شْرا بارابول تخبية على والديه وهاشنو وقع ليه | نكتة اليوم

نكتة اليوم..شاب شْرا بارابول تخبية على والديه وهاشنو وقع ليه

فيديو النادي القنيطري يطير الى البرازيل لمواجهة فريق سانتوس | قنوات أخرى

فيديو النادي القنيطري يطير الى البرازيل لمواجهة فريق سانتوس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

بالصور.. خطير: انقلاب سيارة بالحي الحسني بالدارالبيضاء

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية | مجتمع

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية

الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور | بوليتيك

الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور

بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى | بوليتيك

بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى

﻿ ﻿
أمس 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.