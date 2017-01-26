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الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 00:55 الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور | بوليتيك
الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مساء اليوم الأربعاء صورة للملك محمد السادس رفقة سيدة مغربية وهي تلتقط مع العاهل المغربي صورة تذكارية بقلب العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء وتحديدا

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 تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مساء اليوم الأربعاء صورة للملك محمد السادس رفقة سيدة مغربية وهي تلتقط مع العاهل المغربي صورة تذكارية بقلب العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء وتحديدا بالقرب من حي الأحباس.

 

وقد لاقت الصورة إعجاب نشطاء العالم الأزرق حيث عبر عدد كبير من الفايسبوكيين أن الملك محمد السادس دائما ما يلبي طلبات أبناء شعبه خصوصا فيما يتعلق بالتقاط الصور التذكارية مع جلالته .

الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صورالملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور

 

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الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات

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