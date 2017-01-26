الملك يلهب مواقع التواصل الإجتماعي بلوك شبابي جديد رفقة إحدى المواطنات+ صور ﻿

شوف تيفي
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مساء اليوم الأربعاء صورة للملك محمد السادس رفقة سيدة مغربية وهي تلتقط مع العاهل المغربي صورة تذكارية بقلب العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء وتحديدا بالقرب من حي الأحباس.
وقد لاقت الصورة إعجاب نشطاء العالم الأزرق حيث عبر عدد كبير من الفايسبوكيين أن الملك محمد السادس دائما ما يلبي طلبات أبناء شعبه خصوصا فيما يتعلق بالتقاط الصور التذكارية مع جلالته .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.