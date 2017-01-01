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بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 00:34 بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى | بوليتيك
بن كيران غاضب من تصريحات إدريس لشكر في بلاطو قناة الأولى
كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران غاضب من التصريحات التلفزيونية للكاتب الأول إدريس لشكر مساء أمس في برنامج ضيف الأولى على القناة الأولى المغربية.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران غاضب من التصريحات التلفزيونية للكاتب الأول إدريس لشكر مساء أمس في برنامج ضيف الأولى على القناة الأولى المغربية.

وأفادت ذات المصادر، أن قيادات بالحزب زارت بن كيران اليوم الأربعاء بمنزله بالرباط فعبرت له عن غضبه وإنزعاجه من تصريحات إدريس لشكر حول مفاوضات تشكيل الحكومة، وهجومه على حليفه حزب التقدم والإشتراكية الذي نال حصة الأسد من انتقادات الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي.

وقالت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة المعين أعاد ذكر كلمة قالها سابقا في تصريح مباشر للصحافة، بأنه سيكشف عن كواليس اللقاءات التي جمعته بالكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي وعضو المكتب السياسي للحزب الحبيب المالكي، إبان المشاورات الحكومية الأولى، حين تسمح له الفرصة بذلك.

وإستبعدت دات المصادر، حضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أو قيادي آخر في الحزب، في الفترة الحالية كضيف على البرنامج التلفزي ، حيث أن بن كيران مازال يعتكف بمنزله، على أمل انفراج الأجواء، للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الأحزاب الأربعة المعنية بشكل مباشر في تشكيل الحكومة، وفي ظل سريان التوجيه الأخير للأمين العام لحزب المصباح لجميع أعضائه بضرورة لزوم الصمت وعدم تقديم أي تصريحات حول المشاورات الحكومية.

 

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