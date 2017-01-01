 مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم | مجتمع

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم

مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات | حوادث و حقوق

فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير المزدوج في الصومال + فيديو | دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير المزدوج في الصومال + فيديو

خطير.. راجل والزوجة ديالو دارو عصابة في فاس كيسرقو بدارجة نارية..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

خطير.. راجل والزوجة ديالو دارو عصابة في فاس كيسرقو بدارجة نارية..وها شنو وقع ليهم

مثير..بوليسي حصلاتو الكاميرا في مطار محمد الخامس بالبيضاء..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير..بوليسي حصلاتو الكاميرا في مطار محمد الخامس بالبيضاء..وها شنو وقع ليه

عاجل..هزة أرضية قوية تهز مصر | دولي

عاجل..هزة أرضية قوية تهز مصر

عاجل وسار للمغاربة..طائرات خاصة للتنقل إلى الغابون وحضور مباريات المنتخب المغربي..وها بشحال+صورة | مجتمع

عاجل وسار للمغاربة..طائرات خاصة للتنقل إلى الغابون وحضور مباريات المنتخب المغربي..وها بشحال+صورة

كلمة شكر على تعزية من عائلة المرحوم مولاي مصطفى العلوي | صحافة

كلمة شكر على تعزية من عائلة المرحوم مولاي مصطفى العلوي

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 23:02 مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم | مجتمع
مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم
وسط موجة ارتفاع أسعار الطعام ومعاناة المصريين من أزمة اقتصادية طاحنة يقدم مطعم مصري وجبات مجانية لغير القادرين لمدة ساعة كل يوم.

شوف تيفي

وسط موجة ارتفاع أسعار الطعام ومعاناة المصريين من أزمة اقتصادية طاحنة يقدم مطعم مصري وجبات مجانية لغير القادرين لمدة ساعة كل يوم.

وأثبتت المبادرة التي بدأها ملاك مطعم "كبدة وشاورما" في حي الدقي بالقاهرة نجاحا كبيرا، حيث يصطف محتاجون في طابور طويل أمام المطعم للحصول على شطائر سجق وكبدة وشاورما في الساعة المجانية كل يوم.

 

وقال مدير المطعم خالد الشيمي إن المطعم يستفيد من البرامج أيضا في صورة دعاية إيجابية مجانية له، حيث لا يحدد المطعم عددا معينا من المحتاجين يقدم لهم الشطائر خلال الساعة المجانية، لكنه يسمح لكل محتاج بتناول خمسة شطائر كحد أقصى بحيث لا يتجاوز إجمالي ثمنها 20 جنيها (دولار واحد تقريبا).

 

وتشهد قيمة الضرائب زيادة متواصلة في مصر، كما يُرفع الدعم وتقدر معدلات التضخم بنحو 20 بالمائة؛ الأمر الذي أثر سلبا على مستويات معيشة المصريين وأضر بشدة بالفقراء لاسيما في القاهرة.

 

وأشاد عدد من الزبائن بالمبادرة الخيرية لمطعم "كبدة وشاورما"  الذي يقوم على فكرة متميزة، بحيث أن كل من يعملون فيه مساهمون في رأس ماله ولهم استثمار فيه ويتلقون نسبة من الأرباح بدلا من الرواتب.

 

وقال أحمد سمير، رئيس الطهاة في المطعم، إن الملكية الجماعية للمطعم تمكنه من تقديم شطائر مجانية للفقراء، فيما يرى اقتصاديون إنه من المتوقع ارتفاع الأسعار مجددا في مصر هذا العام نتيجة للإصلاحات الحكومية الأمر الذي سيؤثر سلبا على مزيد من المصريين.

 

ومع عدم ظهور بوادر على تحسن اقتصاد البلاد لا يعتزم مطعم "كبدة وشاورما" وقف مبادرته الخيرية قريبا، لكنه يفكر في فتح فروع أخرى في أنحاء القاهرة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مطعم مصر الوجبة الدعاية البلاد مجانا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وسار للمغاربة..طائرات خاصة للتنقل إلى الغابون وحضور مباريات المنتخب المغربي..وها بشحال+صورة | مجتمع

عاجل وسار للمغاربة..طائرات خاصة للتنقل إلى الغابون وحضور مباريات المنتخب المغربي..وها بشحال+صورة

المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد في ذمة الله | مجتمع

المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد في ذمة الله

مسابقة إختيار ملكة جمال الأمازيغ تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير | مجتمع

مسابقة إختيار ''ملكة جمال الأمازيغ'' تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم إكديم | مجتمع

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم ''إكديم''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فـيديو أكثر من رائع ..رسائل أطفال اللاعب بنعطية لوالدهم قبل مواجهة مصر يوم الأحد | زووم
منذ 24 دقيقة

فـيديو أكثر من رائع ..رسائل أطفال اللاعب بنعطية لوالدهم قبل مواجهة مصر يوم الأحد

نبيلة منيب تستقبل 10 آلاف أطر تربوي و تكشف معاناتهم في ظل الأزمة السياسية و المؤسساتية | خارج البلاطو

نبيلة منيب تستقبل 10 آلاف أطر تربوي و تكشف معاناتهم في ظل الأزمة السياسية و المؤسساتية

من الامارات..شوفو أشنو قال الصنهاجي وولدو حمزة على فوز المنتخب المغربي | بــووز

من الامارات..شوفو أشنو قال الصنهاجي وولدو حمزة على فوز المنتخب المغربي

تصريح مؤلم من مغربي ماتت مرتو فالسبيطار بعد 15 اليوم من ولادتها توأم..قتلوليا ولدي و مرتي | بــووز

تصريح مؤلم من مغربي ماتت مرتو فالسبيطار بعد 15 اليوم من ولادتها توأم..قتلوليا ولدي و مرتي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم | مجتمع
منذ 12 دقيقة

مطعم يقدم وجبات مجانية طيلة ساعة واحدة كل يوم

مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل

فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات | حوادث و حقوق

فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير المزدوج في الصومال + فيديو | دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير المزدوج في الصومال + فيديو

﻿ ﻿
أمس 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.