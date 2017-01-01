مداهمة العديد من مقاهي الشيشة الموجودة بالقرب من المؤسسات التعليمية في أكادير.. وهذه هي التفاصيل ﻿

مكنت مداهمة، نفذتها المصالح الأمنية بمدينة أكادير، منذ نهاية الأسبوع الجاري، بالعديد من مقاهي الشيشية من حجز حوالي 100 قنينة نرجيلة ومستلزماتها.

''شوف تيفي''

مكنت مداهمة، نفذتها المصالح الأمنية بمدينة أكادير، منذ نهاية الأسبوع الجاري، بالعديد من مقاهي الشيشية من حجز حوالي 100 قنينة نرجيلة ومستلزماتها.



وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي''من مصدرها فإن هذه العملية استهدفت المقاهي المتواجدة بأحياء المدينة وبالقرب من المؤسسات التعليمية، وقد تم تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين.



وأضاف المصدر ذاته بأن العملية المذكورة، تهدف أساسا إلى محاربة تفشي هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في عاصمة سوس.



