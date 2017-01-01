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فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 22:41 فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات | حوادث و حقوق
فضيحة.. إلقاء القبض على دركي متلبس رفقة شخصين يتاجران في المخدرات
فضيحة مُدوية تفجرت مساء اليوم الأربعاء بعدما حجزت الشرطة القضائية بتمارة ،12 صفيحة من مخدر الشيرا مستخلصة من القنب الهند تبلغ 930 كلغ (حوالي كيلوغرام) بحوزة شخصين من تجار المخدرات لكن الخطير في الأمر

شوف تيفي:

فضيحة مُدوية تفجرت مساء اليوم الأربعاء بعدما حجزت الشرطة القضائية بتمارة ،12 صفيحة من مخدر الشيرا مستخلصة من القنب الهند تبلغ 930 كلغ (حوالي كيلوغرام) بحوزة شخصين من تجار المخدرات لكن الخطير في الأمر و الغير المتوقع كان برفقتهم عنصر من الدرك الملكي.

و حسب مصدر لشوف تيفي، فإن هذه العملية أسفرت عن توقيف الدركي و هو بزيه الرسمي الخاص بالفرقة المتنقلة للدرك الملكي بتامسنا.


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