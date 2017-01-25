ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير المزدوج في الصومال + فيديو ﻿

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء فندقا في العاصمة الصومالية مقديشيو بعد تفجير سيارة يقودها انتحاري عند بوابته إلى 28 قتيلا و43 مصابا.

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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء فندقا في العاصمة الصومالية مقديشيو بعد تفجير سيارة يقودها انتحاري عند بوابته إلى 28 قتيلا و43 مصابا.

وفي هذا السياق صرح عبد القدير عبد الرحمن ادم رئيس الخدمات الطبية أن عدد الضحايا الذي سُجل اليوم هو 28 قتيلا و إصابة 43 اخرين بجروح متفاونة الخطورة.

وكانت العاصمة الصومالية قد استيقضت صباح اليوم على وقع أعمال إرهابية تسببها أربعة مسلحين على الاقل اقتحموا الفندق وتبادلوا إطلاق النار مع الحراس ليتم قتلهم قبل وصولهم إلى المبنى الرئيسي حيث يوجد نزلاء الفندق المذكور.