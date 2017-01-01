خطير.. راجل والزوجة ديالو دارو عصابة في فاس كيسرقو بدارجة نارية..وها شنو وقع ليهم ﻿

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، اليوم الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة رفقة زوجته، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جرائم تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح

''شوف تيفي''+''و م ع''

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، اليوم الأربعاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة رفقة زوجته، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جرائم تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى توقيف الزوج، البالغ من العمر 37 سنة، بناء على شكاية تتعلق بالسرقة بالعنف، قبل أن يتم توقيف زوجته البالغة من العمر 21 سنة، بعد الاشتباه في مشاركتها في ارتكاب نفس الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما مكنت من ضبط دراجة نارية وشعر مستعار يشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات السرقة.

وقد تم وضع المشتبه فيهما رهن الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة