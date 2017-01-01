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مثير..بوليسي حصلاتو الكاميرا في مطار محمد الخامس بالبيضاء..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 21:44 مثير..بوليسي حصلاتو الكاميرا في مطار محمد الخامس بالبيضاء..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
مثير..بوليسي حصلاتو الكاميرا في مطار محمد الخامس بالبيضاء..وها شنو وقع ليه
أعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء أوقفت، زوال اليوم الأربعاء، موظف شرطة، برتبة حارس أمن، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية

''شوف تيفي''+''و م ع''

 أعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء أوقفت، زوال اليوم الأربعاء، موظف شرطة، برتبة حارس أمن، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وأوضح البلاغ أن أحد المسافرين، من جنسية مغربية، أشعر مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بفقدان حقيبة سفره وبداخلها ملابس شخصية، قبل أن تكشف عملية استغلال تسجيلات كاميرا المراقبة عن الاشتباه في تورط حارس الأمن المذكور، حيث ظهر في مقاطع مصورة وهو يحمل الحقيبة موضوع البلاغ، قبل أن يظهر مرة أخرى، وهو يغادر عين المكان مصحوبا بكيس بلاستيكي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث دقيق مع الشرطي المشتبه فيه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث لتقرير الجزاءات التأديبية اللازمة.

 

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المغرب شوف تيفي مطار محمد الخامس الدار البيضاء موظف شرطة

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