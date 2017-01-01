عاجل..هزة أرضية قوية تهز مصر ﻿

كشف موقع ''أخبارك'' المصري قبل قليل، بأن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومنطقة شمال الدلتا، بهزة أرضية قوية.

''شوف تيفي''



كشف موقع ''أخبارك'' المصري قبل قليل، بأن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومنطقة شمال الدلتا، بهزة أرضية قوية.



وحسب الموقع ذاته فإن الهزة، وقعت في الساعة الثامنة و50 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المصري، وبلغت قوتها 5.5 على مقياس ريشتر.





