عاجل وسار للمغاربة..طائرات خاصة للتنقل إلى الغابون وحضور مباريات المنتخب المغربي..وها بشحال+صورة ﻿

''شوف تيفي''
كشفت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء عن تنظيمها لرحلات من المغرب إلى الغابون ، لصالح الراغبين في تشجيع المنتخب المغربي لكرة القدم المشارك في كأس أمم إفريقيا.
ووضعت الشركة على صفحتها الفايسبوكية إعلانا، أكدت من خلاله بأن سعر الرحلة من مدينة الدار البيضاء إلى العاصمة الغابوينة ليبروفيل سيصل إلى 3900درهم.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي، ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الإطاحة بالمنتخب الإيفواري في ليلة خرج خلالها الشعب المغربي للشارع من أجل الاحتفال.
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