كلمة شكر على تعزية من عائلة المرحوم مولاي مصطفى العلوي ﻿

شوف تيفي :
تتقدم عائلة العلوي عبد الكريم الصحفي بقناة ''شوف تيفي'' بفائق عبارة الامتنان والتقدير والعرفان والشكر الخالص لكل من قدم تعازيه الصادقة وعبر عن مواساته الحسنة في وفاة والده المشمول برحمته مولاي مصطفى العلوي، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عن سن 93 سنة، واصفة عبارات التعازي الصادقة أصدق عربون ومحبة في نفوس عائلته وأقاربه وذويه.
بدورها تجدد إدارة قناة ''شوف تيفي'' و كل الصحفيين و التقنيين و العاملين أحر التعازي لعائلة العلوي .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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