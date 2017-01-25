مثير وبالصورة..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد طلعات مُزورة.. وها شنو دارت والفضيحة اللي طاحت فيها ﻿

في بحثها عن جديد قضية سعد المجرد، تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول إلى حساب فايسبوكي متخصص في مسابقات عارضات الأزياء في فرنسا، يكشف بأن الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها

''شوف تيفي''

في بحثها عن جديد قضية سعد المجرد، تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول إلى حساب فايسبوكي متخصص في مسابقات عارضات الأزياء في فرنسا، يكشف بأن الفتاة الفرنسية لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تم طردها من مسابقة لعارضات الأزياء سنة 2014 عقب اكتشاف تزويرها لوثيقة تسمح لها بالمشاركة.

وتوضح هذه الصفحة الفايسبوكية في تدوينة لها نشرتها بتاريخ 5 يناير 2014، بأن والدة الفتاة الفرنسية لورا بريول، تقدمت بطلب للمسابقة الخاصة بعارضات الأزياء، يتمثل في سحب مشاركة ابنتها لأنها ما تزال قاصر، مشيرة إلى أن بريول تقدمت بوثيقة وهمية توضح حصولها على إذن والدتها للمشاركة بالرغم من عدم وصولها لسن البلوغ.

تجدر الإشارة إلى أن الفتاة الفرنسية لورا بريول، تتوفر على حساب بـ ''اليوتوب''، نشرت به العديد من الفيديوهات الخاصة بها والتي ظهرت خلالها في جلسات تصوير خاصة ببعض المنتجات.

