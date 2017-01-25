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الأطر التربوية...فشل تشكيل الحكومة يؤخر إدماج 10 آلاف إطار تربوي

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 19:10 الأطر التربوية...فشل تشكيل الحكومة يؤخر إدماج 10 آلاف إطار تربوي | بوليتيك
الأطر التربوية...فشل تشكيل الحكومة يؤخر إدماج 10 آلاف إطار تربوي
كشف أعضاء بالمجلس الوطني لعشرة آلاف إطار تربوي، أن التأخر في تشكيل الحكومة يؤثر بشكل مباشر على عدم وجود حل يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية وينهي 9 أشهر من الإحتجاج في الشارع.

شوف تيفي

كشف أعضاء بالمجلس الوطني لعشرة آلاف إطار تربوي، أن التأخر في تشكيل الحكومة يؤثر بشكل مباشر على عدم وجود حل يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية وينهي 9 أشهر من الإحتجاج في الشارع.

وأجمعت تدخلات المشاركين في الندوة المنعقدة، في هذه اللحظات بمقر حزب الإشتراكي الموحد بالدار البيضاء، أن التأخر عن إعلان الحكومة يؤثر بشكل مباشر رفقة عوامل أخرى عن إيجاد حل عاجل يوقف شهورا من الإضراب والإعتصام بالشارع.

وتنظم تنسيقية 10 آلاف إطار تربوي ندوة وطنية تحث عنوان، ''مسؤولية الدولة المغربية اتجاه ملف 10 آلاف إطار تربوي ومطالبهم في ظل الأزمة السياسية والمؤسساتية''، حيث أطر الندوة فاعلين نقابيين وجمعويين وحقوقيين، والذين أجمعوا على ضرورة إيجاد الحكومة لحل عاجل للأطر التربوية، لإنهاء أزيد من 9 أشهر من الإحتجاج، مؤكدين أن التأخر الحاصل في إخراج الحكومة المقبلة، يزيد من معاناة الأطر ويكبل المؤسسات والقطاعات الأخرى.

وأرجعت تدخلات بعض الحاضرين للندوة إيجاد حل لعشرة آلاف إطار تربوي، هو السياسة التقشفية التي نهجها رئيس الحكومة المعين خلال ترؤسه للحكومة السابقة، حيث خفض بشكل كبير عدد المناصب المالية المخصصة للتعليم رغم النقص المهول للأطر التعليمية.

الأطر التربوية...فشل تشكيل الحكومة يؤخر إدماج 10 آلاف إطار تربويالأطر التربوية...فشل تشكيل الحكومة يؤخر إدماج 10 آلاف إطار تربويالأطر التربوية...فشل تشكيل الحكومة يؤخر إدماج 10 آلاف إطار تربوي

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