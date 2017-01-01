المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد في ذمة الله ﻿

شوف تيفي
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' من داخل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، عن وفاة العضو بالمجلس والمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد محمد العلوي العبدلاوي.
وأفاد ذات المصدر،عن صحة الخبر المتداول عن وفاة المسؤول بمدينة الرباط اليوم الأربعاء بعد صراع طويل ومعاناة مع المرض.
هذا، وعرف عن الراحل مشاركته الفعالة في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى عمله بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
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