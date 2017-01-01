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خطير..حضيو راسكم: عصابة تستخدم موقع إلكتروني معروف في بيع السيارات وكتنصب على المواطنين في أكادير..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 18:58 خطير..حضيو راسكم: عصابة تستخدم موقع إلكتروني معروف في بيع السيارات وكتنصب على المواطنين في أكادير..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير..حضيو راسكم: عصابة تستخدم موقع إلكتروني معروف في بيع السيارات وكتنصب على المواطنين في أكادير..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، نجحت خلال الأسبوع الجاري في إيقاف شخصين ينتميان لعصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، نجحت خلال الأسبوع الجاري في إيقاف شخصين ينتميان لعصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها، فقد كشف البحث الذي قامت به المصالح الأمنية، بأن أفراد العصابة، تورطوا في السطو على سيارة رباعية الدفع، كان صاحبها عرَضها للبيع على أحد المواقع الالكترونية، مستغلين ثقة الضحية فيهم، حيث قاما باستدراجه إلى إحدى الحانات بالمدينة، التي تمكنوا خلالها من الاستيلاء على السيارة والفرار نحو وجهة غير معلومة.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قامت بأبحاث تقنية، مكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهم، ليتم إيقافهما بعد أن تم التأكد بأنهما الفاعلين الرئيسيين لعملية السرقة، مشيرا إلى أن أحد الموقوفين كانت مهمته هي البحث على المواقع الالكترونية عن السيارات الفارهة المعروضة للبيع وتمويه أصحابها بدعوى شرائها قبل الإيقاع بهم وتنفيذ عملية السرقة.

وأكد ذات المصدر بأن البحث الأولي، كشف تفاصيل مثيرة بخصوص أفراد هذه العصابة، إذ تبين بأن أحد الموقوفين من ذوي السوابق القضائية العديدة في ميدان السرقة الموصوفة وسرقة السيارات، يقوم إلى جانب شريكه باستدراج الأشخاص الراغبين في بيع سياراتهم، قبل أن يتم الاتفاق بينهما على تقسيم الأدوار بينهم لكسب ثقة البائع الضحية لسرقة سيارته.

وأشار مصدر ''شوف تيفي'' إلى أن عملية التفتيش التي أنجزت في هذه القضية، مكنت من حجز وثائق عدد من السيارات ومن بينها وثائق السيارة رباعية الدفع المسروقة، وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء، موضحا بأن البحث ما يزال مفتوحا للكشف عن وجود شركاء آخرين للموقوفين.


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المغرب شوف تيفي أكادير السيارة المسروقة الهواتف الأسلحة البيضاء

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