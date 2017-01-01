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بالفيديو..بعدما حيحيو الأسود بالأغنية ديالو المجنونة في مستودع الملابس: ها شنو قال L'artiste على لاعبي المنتخب الوطني

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 16:57 بالفيديو..بعدما حيحيو الأسود بالأغنية ديالو المجنونة في مستودع الملابس: ها شنو قال Lartiste على لاعبي المنتخب الوطني | سبور
بالفيديو..بعدما حيحيو الأسود بالأغنية ديالو المجنونة في مستودع الملابس: ها شنو قال L'artiste على لاعبي المنتخب الوطني
عبر الفنان المغربي ''L'artiste'' عن سعادته الكبيرة بتمكن المنتخب المغربي بالتأهل إلى دور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا على حساب منتخب الكوت ديفوار، وأيضا لقيام لاعبي المنتخب بالاحتفال داخل مستودع

"شوف تيفي"



عبر الفنان المغربي "L'artiste" عن سعادته الكبيرة بتمكن المنتخب المغربي بالتأهل إلى دور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا على حساب منتخب الكوت ديفوار، وأيضا لقيام لاعبي المنتخب بالاحتفال داخل مستودع الملابس بملعب "أوييم" بترديد كلمات أغنيته " اللي فات مات" والتي أصدرها مؤخرا.

وكتب الفنان المغربي على حسابه بالانستغرام إلى جانب فيديو احتفالية اللاعبين " أحسنتم يا رجال شكرا لكم على هذه المشاعر".
تجدر الإشارة إلى أن الفنان المذكور المقيم في فرنسا، أصدر أغنية "اللي فات مات" قبل أسابيع، وبلغت نسبة مشاهدتها على اليوتيوب أكثر من 4 ملايين مشاهدة .

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