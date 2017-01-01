 مسابقة إختيار ''ملكة جمال الأمازيغ'' تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مسابقة إختيار ملكة جمال الأمازيغ تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير | مجتمع

مسابقة إختيار ''ملكة جمال الأمازيغ'' تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير

بالفيديو.. الفنان تامر حسني يضرب موعدا لجمهوره المغربي بحفل كبير في مهرجان CaftaNorte في طنجة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الفنان تامر حسني يضرب موعدا لجمهوره المغربي بحفل كبير في مهرجان CaftaNorte في طنجة

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا | دولي

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم إكديم | مجتمع

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم ''إكديم''

عاجل..حضيو راسكم.: شوفو شنو دارت البوطة الصغيرة في مريرت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حضيو راسكم.: شوفو شنو دارت البوطة الصغيرة في مريرت+صور

بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش | نت 2.0

بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش

مؤثر...موظف بالسجون يتعرض للرجم بالحجارة من طرف معتقل سابق بأيت ملول | مجتمع

مؤثر...موظف بالسجون يتعرض ''للرجم بالحجارة'' من طرف معتقل سابق بأيت ملول

صادم للمسلمين..ترامب يصدر قرارا مثيرا بخصوص قرعة مريكان..وهذه هي التفاصيل | دولي

صادم للمسلمين..ترامب يصدر قرارا مثيرا بخصوص قرعة مريكان..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل | مجتمع

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

مسابقة إختيار ''ملكة جمال الأمازيغ'' تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 16:31 مسابقة إختيار ملكة جمال الأمازيغ تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير | مجتمع
مسابقة إختيار ''ملكة جمال الأمازيغ'' تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير
تحولت مسابقة إختيار ملكة جمال الأمازيغ التي تسهر عليها جمعية بمدينة أكادير، إلى إتهامات متبادلة بين بعض المشاركات في المسابقة والمنظمين والفعاليات المشاركة من اللجنة المشرفة على إختيار المرشحة

شوف تيفي



تحولت مسابقة إختيار ملكة جمال الأمازيغ التي تسهر عليها جمعية بمدينة أكادير، إلى إتهامات متبادلة بين بعض المشاركات في المسابقة والمنظمين والفعاليات المشاركة من اللجنة المشرفة على إختيار المرشحة الفائزة وغيرها.

وخرجت بعض المشاركات في النسخة الحالية والماضية، بتدوينة موحدة على الفايسبوك تحت عنوان "الحقيقة المرة لايتقبلها الكل"، حيث أشاد المترشحات للقلب "ميس أمازيغ" جميع "الفتيات الذين كسروا جدار الصمت ويدافعون عن حقهم رغم مرور أيام عن المسابقة ".

وكشف منطوق التدوينة المشتركة للحسناوات، بأنهن تعرضن للإستغلال بالقول "لكينتقدونا وكايقولوا فين كنتوا حتال دابا راه مازال الحال وفات الأوان كيقولوا الفاشل.. وحنا مادينا ديال حد مادوينا فحد حنا فتيات أمازيغيات تم استغلالهن في المسابقة أو بالأحرى المسرحية بجمع أنواع الاستغلال واعتبارها وجه إعلامي ومنتوج للتجارة وجمع المال وكاينين لتعرضوا للتحرش واستعمال التدليس والكذب والغش وانعدام المصداقية والشفافية واهم حاجة منع العلم الأمازيغي الذي نفتخر به".

وإختتمت المشاركات تدويناتهن المشتركة، بالقول " لحصول وما فيه الهدرة كثيرة ولكن مابغاو احشمو ومزال كيطعنو فينا وكيهددونا حنا عدنا الدلائل ل كلشي وإنشاء لله شجاعتنا ضدهم والفظيع هو اسغلال اسم الأمازيغ والجمال الأمازيغي لملئ الجيوب تحت عنوان الريع الكامل".

من جهة ثانية، نفى رئيس جمعية إشراقة أمل صاحبة مبادرة "ميس أمازيغ" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن كل ما يروجه بعض المترشحات على الفايسبوك هو كلام عار من الصحة تماما مطالبا أي متضررة بتقديم الدلائل عن كلامها، مؤكدا ان الأمر فقط هو لتصفية حسابات لا دخل للجمعية واللجنة المنظمة بها.

وأفادت مصادر مطلعة من كواليس المسابقة، أن السبب الرئيسي لتفجير الوضع داخل مسابقة ملكة جمال الأمازيغ، التي حظيت بتغطية إعلامية وطنية ودولية، هو منع رفع العلم الأمازيغي من قلب اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى عدم تقبل بعض المترشحات إقصائهن من اللقب، فيما بدأت بعض الفعاليات بمدينة أكادير تبحث عن السبيل لسحب المسابقة من الجمعية المشرفة عليها حسب رأي آخرين .



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأمازيغ المسابقة أكادير الرئيسي المسابقة الجمعية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم إكديم | مجتمع

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم ''إكديم''

مؤثر...موظف بالسجون يتعرض للرجم بالحجارة من طرف معتقل سابق بأيت ملول | مجتمع

مؤثر...موظف بالسجون يتعرض ''للرجم بالحجارة'' من طرف معتقل سابق بأيت ملول

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل | مجتمع

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المنتخب المغربي بعد التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم إفريقيا | مجتمع

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المنتخب المغربي بعد التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم إفريقيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تقرير الأولى : انتصار المنتخب الوطني على كوت ديفوار وفرحة عارمة للمغاربة في مختلف ربوع المملكة | قنوات أخرى
منذ 16 دقيقة

تقرير الأولى : انتصار المنتخب الوطني على كوت ديفوار وفرحة عارمة للمغاربة في مختلف ربوع المملكة

بالفيديو.. فيديو رائع من كواليس تصوير فيلم سينمائي بالداخلة‎ من بطولة عزيز دادس | قنوات أخرى

بالفيديو.. فيديو رائع من كواليس تصوير فيلم سينمائي بالداخلة‎ من بطولة عزيز دادس

شوفو عوينة فرحان مع المغاربة بعد تأهل المنتخب المغربي | خارج البلاطو

شوفو عوينة فرحان مع المغاربة بعد تأهل المنتخب المغربي

بالفــــــــيديو.. شوفو كيفاش احتفلوا الأسود داخل الحافلة | قنوات أخرى

بالفــــــــيديو.. شوفو كيفاش احتفلوا '' الأسود '' داخل الحافلة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مسابقة إختيار ملكة جمال الأمازيغ تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير | مجتمع
منذ 33 دقيقة

مسابقة إختيار ''ملكة جمال الأمازيغ'' تتحول لإتهامات بالنصب والتحرش الجنسي بأكادير

بالفيديو.. الفنان تامر حسني يضرب موعدا لجمهوره المغربي بحفل كبير في مهرجان CaftaNorte في طنجة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الفنان تامر حسني يضرب موعدا لجمهوره المغربي بحفل كبير في مهرجان CaftaNorte في طنجة

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا | دولي

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم إكديم | مجتمع

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم ''إكديم''

﻿ ﻿
أمس 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.