 دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا | دولي

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم إكديم | مجتمع

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم ''إكديم''

عاجل..حضيو راسكم.: شوفو شنو دارت البوطة الصغيرة في مريرت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حضيو راسكم.: شوفو شنو دارت البوطة الصغيرة في مريرت+صور

بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش | نت 2.0

بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش

مؤثر...موظف بالسجون يتعرض للرجم بالحجارة من طرف معتقل سابق بأيت ملول | مجتمع

مؤثر...موظف بالسجون يتعرض ''للرجم بالحجارة'' من طرف معتقل سابق بأيت ملول

صادم للمسلمين..ترامب يصدر قرارا مثيرا بخصوص قرعة مريكان..وهذه هي التفاصيل | دولي

صادم للمسلمين..ترامب يصدر قرارا مثيرا بخصوص قرعة مريكان..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل | مجتمع

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل

بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية | دولي

بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية

خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب | دولي

خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 15:33 دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا | دولي
دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا
من المنتظر أن يوقع ترامب عدة أوامر تنفيذية اعتبارا من اليوم الأربعاء تشمل فرض قيود على اللاجئين ووقف إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سوريا وست دول أخرى هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان

شوف تيفي وكالات


من المنتظر أن يوقع ترامب عدة أوامر تنفيذية اعتبارا من اليوم الأربعاء تشمل فرض قيود على اللاجئين ووقف إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سوريا وست دول أخرى هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ومن المتوقع أن يأمر ترامب بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد وذلك لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري.

ويتوقع كذلك أن يأمر ترامب اليوم ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك ليفي بواحد من وعوده الرئيسية أثناء حملته الانتخابية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء: "يوم عظيم مرتقب للأمن القومي غدا. بين عدة أمور أخرى سنقوم ببناء الجدار"، حيث نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين مطلعين أن يقوم الرئيس الجديد بالتوقيع على أوامر تنفيذية لبناء الجدار مع المكسيك خلال اجتماع في وزارة الأمن الداخلي.

وتجدر الإشارة أنه في عام 2016 ارتفع تدفق المهاجرين من المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة بشكل حاد مع تفاقم المخاوف من أنه بعد تولي ترامب السلطة سيكون عبور الحدود أكثر صعوبة.

واعتقلت هيئة الحدود الأمريكية في الفترة من أكتوبر حتى دجنبر 136.67 ألف مهاجر على الحدود مع المكسيك أي أكثر بنسبة 33 بالمئة مما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2015
.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ترامب امريكا الأمن الرئيس ترامب اللاجئين العرب المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم للمسلمين..ترامب يصدر قرارا مثيرا بخصوص قرعة مريكان..وهذه هي التفاصيل | دولي

صادم للمسلمين..ترامب يصدر قرارا مثيرا بخصوص قرعة مريكان..وهذه هي التفاصيل

بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية | دولي

بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية

خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب | دولي

خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب

بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا | دولي

بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد ايمان الباني ياتي دور صديقتها فاتي جمالي و تخطف قلب الوسيم عارض الازياء و بطل افلام هوليود | قنوات أخرى
منذ 16 ثانية

بعد ايمان الباني ياتي دور صديقتها فاتي جمالي و تخطف قلب الوسيم عارض الازياء و بطل افلام هوليود

صاحب سيارة أجرة..ها علاش رفضوا سائقوا الطاكسيات قرار الوالي الجديد | خارج البلاطو

صاحب سيارة أجرة..ها علاش رفضوا سائقوا الطاكسيات قرار الوالي الجديد

تصريح طريف.. رونار كَيدي القميجة البيضاء ديالو عند شي فقيه داكشي علاش ربحنا الكوت ديفوار | خارج البلاطو

تصريح طريف.. رونار كَيدي القميجة البيضاء ديالو عند شي فقيه داكشي علاش ربحنا الكوت ديفوار

بالفيديو | مشجع المنتخب الظلمي يؤكد أنه ليس قواس بعد تأهل المنتخب | قنوات أخرى

بالفيديو | مشجع المنتخب ''الظلمي'' يؤكد أنه ليس '' قواس '' بعد تأهل المنتخب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا | دولي
منذ 1 دقيقة

دونالد ترامب يستثني المغرب ويمنع مواطني 6 دول عربية دخول أمريكا

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم إكديم | مجتمع

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تواصل الاستماع لدفوع دفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم ''إكديم''

عاجل..حضيو راسكم.: شوفو شنو دارت البوطة الصغيرة في مريرت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حضيو راسكم.: شوفو شنو دارت البوطة الصغيرة في مريرت+صور

بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش | نت 2.0

بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش

﻿ ﻿
أمس 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.