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بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 15:19 عاجل..حضيو راسكم.: شوفو شنو دارت البوطة الصغيرة في مريرت+صور | حوادث و حقوق
عاجل..حضيو راسكم.: شوفو شنو دارت البوطة الصغيرة في مريرت+صور
اهتزت مدينة مريرت قبل قليل من يومه الأربعاء، وبالتحديد حي تاحجاوت، على وقع حادث خطير، عقب اندلاع حريق مهول بمنزل بسبب تسرب للغاز من قنينتين صغيرتين.

"شوف تيفي"


اهتزت مدينة مريرت قبل قليل من يومه الأربعاء، وبالتحديد حي تاحجاوت، على وقع حادث خطير، عقب اندلاع حريق مهول بمنزل بسبب تسرب للغاز من قنينتين صغيرتين.


وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عنه تفاصيل الواقعة، فإن مسنا في عقده السابع، كان يقوم باستخدام قنينة صغيرة للغاز، إلا أن الأمور تطورت نتيجة تسرب للغاز من قنينة أخرى ما أدى إلى انتشار النيران بشكل مفاجئ وسريع في المنزل.

وأضاف المصدر ذاته بأن جيران المسن، تمكنوا من إنقاذه، بينما ساهم التدخل السريع للوقاية المدينة في إخماد النيران وتجنب انفجار قنينتي الغاز.

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