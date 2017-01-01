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بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 14:50 بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش | نت 2.0
بشرى سارة للمغاربة.. الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش
كشفت صحيفة الديلي ميلي البريطانية أن تطبيق الواتساب على آيفون سيتيح لهم إرسال الرسائل حتى في حال عدم اتصالهم بالإنترنت.

شوف تيفي:

 

كشفت صحيفة الديلي ميلي البريطانية أن تطبيق الواتساب على آيفون سيتيح لهم إرسال الرسائل حتى في حال عدم اتصالهم بالإنترنت.

وتتمثل العملية بوضع الرسائل في قائمة الانتظار وارسالها تلقائيا بمجرد عودة الاتصال بالإنترنت.

ويمكن لمستخدمي آيفون ممن يريدون استخدام الميزة الجديدة تحميل التحديث الأخير لتطبيق واتس آب (2.17.1) على أجهزتهم.

يذكر أن هذه الميزة متاحة على أجهزة الأندرويد، وسيسمح التحديث الأخير على هواتف آيفون بإرسال نحو 30 صورة أو مقطع فيديو في نفس الوقت، حيث كان الحد السابق يصل إلى نحو 10 صور فقط.

ويشمل التحديث الجديد ميزة "استخدام مساحة التخزين" من أجل تحرير المزيد من المساحة عن طريق حذف الرسائل على الهاتف. ويمكن تطبيق الميزة من خلال النقر على الإعدادات ومن ثم البيانات ومساحة التخزين، وبعد ذلك النقر على مسح الدردشة.

 

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بشرى سارة للمغاربة..الواتساب بدون أنترنيت وهاكيفاش

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