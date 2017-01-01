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مؤثر...موظف بالسجون يتعرض ''للرجم بالحجارة'' من طرف معتقل سابق بأيت ملول

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 14:13 مؤثر...موظف بالسجون يتعرض للرجم بالحجارة من طرف معتقل سابق بأيت ملول | مجتمع
مؤثر...موظف بالسجون يتعرض ''للرجم بالحجارة'' من طرف معتقل سابق بأيت ملول
تعرض حارس بسجن أيت ملول للرجم بالحجارة من أمام منزله بأيت ملول، رفقة إثنين من زملائه بذات المؤسسة السجنية مساء السبت الماضي.

شوف تيفي

تعرض حارس بسجن أيت ملول للرجم بالحجارة من أمام منزله بأيت ملول، رفقة إثنين من زملائه بذات المؤسسة السجنية مساء السبت الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الحارس بسجن أيت ملول وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان، ضد سجين سابق بذات المؤسسة، حيث كشفت الشكاية أن الضحية تفاجأ بأحد السجناء السابقين مساء السبت الماضي حوالي 6 و40 دقيقة، يرميه بالحجارة من الحجم الكبير والسب والشتم، قرب منزله بحي لحرش بأيت ملول أثناء عودته من العمل.

وحسب ذات المصادر، فلولا الألطاف الإلهية لكانت عملية رجم حارس الأمن بحضور إثنين من زملائه ستسفر عن عواقب وخيمة، حيث أن السجين السابق كان في حالة هستيرية، مهددا الموظف بالعقاب جراء تطبيقه الصارم للقانون داخل المؤسسة السجنية إبان المدة الحبسية التي قضاها المعني بالأمر.

وأعادت الواقعة التي أدانها موظفو سجن أيت ملول السؤال مجددا على السلامة البدنية لأطر إدارة السجون، خاصة بمؤسسة أيت ملول التي تعرف تطبيقا صارما للقانون، على حد تعبير الشكاية التي رفعها الموظف لوكيل الملك بإنزكان.


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