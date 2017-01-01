صادم للمسلمين..ترامب يصدر قرارا مثيرا بخصوص قرعة مريكان..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف موقع CNN ، من مصدره رفيع المستوى بالبيت الأبيض، بأن الرئيس دونالد ترامب سيُصدر اليوم الأربعاء مرسوما تنفيذيا جديدا يعلن فيه عن خطوات لتعديل أنظمة الهجرة المطبقة حاليا من جهة وبدء حشد الموارد

"شوف تيفي"

كشف موقع CNN ، من مصدره رفيع المستوى بالبيت الأبيض، بأن الرئيس دونالد ترامب سيُصدر اليوم الأربعاء مرسوما تنفيذيا جديدا يعلن فيه عن خطوات لتعديل أنظمة الهجرة المطبقة حاليا من جهة وبدء حشد الموارد الحكومية لتنفيذ قرار بناء جدار عند الحدود مع المكسيك من جهة ثانية.

وأضاف الموقع ذاته بأنه من المقرر بحسب المصادر أن يعلن ترامب عن القرار خلال زيارته المنتظرة إلى مقر وزارة الداخلية الأمريكية، وقد ألمح الرئيس الأمريكي بنفسه إلى الخطوة من خلال تغريدة له كتب فيها: "يوم مهم نخطط له غدا (الأربعاء). ومن بين الأشياء الكثيرة التي سنقوم بها، سوف نبني الجدار."

وكشف ذات الموقع بأن مصدره من الكونغرس، أكد أن القرارات التي سيُصدرها ترامب حول ملف الهجرة ستتضمن حظرا يطال المهاجرين والقادمين وفقا لبعض أنواع التأشيرات من العراق وإيران وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب، كان قد صرح خلال حملته الانتخابية عن عزمه بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى فرض قيدو على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة،وذلك حتى ريثما تتمكن السلطات الأمريكية من إيجاد جميع السبل الخاصة بالتعرف على المخاطر الأمنية.