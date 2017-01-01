عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل ﻿

كشفت وزارة الصحة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه وعلى إثر نشر بعض المنابر الصحفية لخبر يتعلق بأداء الأجرة عن خدمات التكفل الطبيب داء السل، فإنها تنهي إلى علم الرأي العام الوطني أن البرنامج الوطني

"شوف تيفي"





كشفت وزارة الصحة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه وعلى إثر نشر بعض المنابر الصحفية لخبر يتعلق بأداء الأجرة عن خدمات التكفل الطبيب داء السل، فإنها تنهي إلى علم الرأي العام الوطني أن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل يرتكز على مبدأ الولوج المجاني لخدمات التشخيص والعلاج لجميع المرضى المصابين بهذا الداء وذلك في جميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة المذكورة بأن المرضى المصابين بداء السل بمختلف أشكاله والذين لا يستفيدون من نظام للتغطية عن المرض، يتلقون خدمات التشخيص والعلاج والتتبع بالمجان في جميع المستشفيات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة، وهو الأمر الذي ينص عليه قرار وزير الصحة رقم 05-2284 الصادر في 4 شوال 1426 (7 نوفمبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض المعفاة من أداء الأجرة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة.



