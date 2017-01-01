 عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية | دولي

بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية

خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب | دولي

خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب

حادثة سير خطيرة على مشارف مدينة سطات وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة على مشارف مدينة سطات وهذه هي الحصيلة

تصريحات إدريس لشكر تغضب قيادات حزب البيجيدي والكتاب | بوليتيك

تصريحات إدريس لشكر تغضب قيادات حزب ''البيجيدي'' و''الكتاب''

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المنتخب المغربي بعد التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم إفريقيا | مجتمع

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المنتخب المغربي بعد التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم

بعد رونديفو الداودية تعود لجمهورها المغربي بأغنية راي | ثقافة و فنون

بعد ''رونديفو'' الداودية تعود لجمهورها المغربي بأغنية ''راي''

بعد دخول شوف تيفي على الخط .. أوامر لمسؤولي موريزكو من أجل تقديم الرعاية الكافية لضحايا فاجعة الهراويين | مجتمع

بعد دخول شوف تيفي على الخط .. أوامر لمسؤولي ''موريزكو'' من أجل تقديم الرعاية الكافية لضحايا فاجعة

لشكر.. ثلاثة قياديين من حزب العدالة والتنمية تقدموا لرئاسة البرلمان وفشلوا | بوليتيك

لشكر.. ثلاثة قياديين من حزب العدالة والتنمية تقدموا لرئاسة البرلمان وفشلوا

المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة تكشف حقيقة وفاة شخص بدون مأوى بسبب موجة البرد في أكادير | حوادث و حقوق

المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة تكشف حقيقة وفاة شخص بدون مأوى بسبب موجة البرد في أكادير

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 13:59 عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل | مجتمع
عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل
كشفت وزارة الصحة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه وعلى إثر نشر بعض المنابر الصحفية لخبر يتعلق بأداء الأجرة عن خدمات التكفل الطبيب داء السل، فإنها تنهي إلى علم الرأي العام الوطني أن البرنامج الوطني

"شوف تيفي"


كشفت وزارة الصحة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه وعلى إثر نشر بعض المنابر الصحفية لخبر يتعلق بأداء الأجرة عن خدمات التكفل الطبيب داء السل، فإنها تنهي إلى علم الرأي العام الوطني أن البرنامج الوطني لمحاربة داء السل يرتكز على مبدأ الولوج المجاني لخدمات التشخيص والعلاج لجميع المرضى المصابين بهذا الداء وذلك في جميع المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة المذكورة بأن المرضى المصابين بداء السل بمختلف أشكاله والذين لا يستفيدون من نظام للتغطية عن المرض، يتلقون خدمات التشخيص والعلاج والتتبع بالمجان في جميع المستشفيات والمصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة، وهو الأمر الذي ينص عليه قرار وزير الصحة رقم 05-2284 الصادر في 4 شوال 1426 (7 نوفمبر 2005) بتحديد قائمة الأمراض المعفاة من أداء الأجرة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الصحة مرض السل الخدمة الطبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المنتخب المغربي بعد التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم إفريقيا | مجتمع

بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المنتخب المغربي بعد التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم إفريقيا

بعد دخول شوف تيفي على الخط .. أوامر لمسؤولي موريزكو من أجل تقديم الرعاية الكافية لضحايا فاجعة الهراويين | مجتمع

بعد دخول شوف تيفي على الخط .. أوامر لمسؤولي ''موريزكو'' من أجل تقديم الرعاية الكافية لضحايا فاجعة ''الهراويين''

محاكمة معتقلي أكديم إيزيك تتواصل يوم غد الأربعاء | مجتمع

محاكمة معتقلي أكديم إيزيك تتواصل يوم غد الأربعاء

خاص:هذه تفاصيل العقوبات الجديدة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة بالبيضاء في حال رفضهم نقل الزبناء إلى الوجهة التي يرغبون في الوصول إليها | مجتمع

خاص:هذه تفاصيل العقوبات الجديدة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة بالبيضاء في حال رفضهم نقل الزبناء إلى الوجهة التي يرغبون في الوصول إليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | مشجع المنتخب الظلمي يؤكد أنه ليس قواس بعد تأهل المنتخب | قنوات أخرى
منذ 7 دقائق

بالفيديو | مشجع المنتخب ''الظلمي'' يؤكد أنه ليس '' قواس '' بعد تأهل المنتخب

رونار يجيب على سؤال العواملة : من تفضل غانا أم مصر ؟ | قنوات أخرى

رونار يجيب على سؤال العواملة : من تفضل غانا أم مصر ؟

بالفيديو.. موس ماهر يتجاوز حاجز المليون مشاهدة بأغنيته الأخيرة دڭدڭة | قنوات أخرى

بالفيديو.. موس ماهر يتجاوز حاجز المليون مشاهدة بأغنيته الأخيرة ''دڭدڭة ''

مقطع مؤثر ومبكي.. بالعرض البطيئ شاهد كيف قاوم بوصوفة الدموع بعد التسجيل على الكوت ديفوار قبل أن ينفجر باكيا (لقطة لم تشاهدوها في النقل التلفزي) | قنوات أخرى

مقطع مؤثر ومبكي.. بالعرض البطيئ شاهد كيف قاوم بوصوفة الدموع بعد التسجيل على الكوت ديفوار قبل أن ينفجر باكيا (لقطة لم تشاهدوها في النقل التلفزي)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل | مجتمع
منذ 2 دقائق

عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على علاج مرض السل

بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية | دولي

بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية

خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب | دولي

خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب

حادثة سير خطيرة على مشارف مدينة سطات وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة على مشارف مدينة سطات وهذه هي الحصيلة

﻿ ﻿
أمس 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.