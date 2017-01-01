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بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 13:37 عاجل..بعد فاخر: نايضة الروينة في ملعب الرجاء وها شنو دارو اللعابة | سبور
عاجل..بعد فاخر: نايضة الروينة في ملعب الرجاء وها شنو دارو اللعابة
مباشرة بعد مغادرة امحمد فاخر مدرب فريق الرجاء البيضاوي لملعب الوازيس غاضبا بسبب عدم التزام رئيس الفريق سعيد حسبان بالموعد الذي كان من المنتظر أن يجمعهما معا، علمت ''شوف تيفي'' بأن لاعبي الفريق


"شوف تيفي"

مباشرة بعد مغادرة امحمد فاخر مدرب فريق الرجاء البيضاوي لملعب الوازيس غاضبا بسبب عدم التزام رئيس الفريق سعيد حسبان بالموعد الذي كان من المنتظر أن يجمعهما معا، علمت "شوف تيفي" بأن لاعبي الفريق الأخضر، أعلنوا بدورهم التمرد ورفضوا رفضا قاطعا خوض الحصة التدريبية.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي، قرروا العصيان والتصعيد في وجه حسبان بسبب ما اعتبروه وعودا كاذبة من طرفه، نظرا لعدم توصلهم برواتبهم الشهرية.

وأضاف المصدر ذاته بأن سعيد حسبان يوجد في موقف لا يحسد عليه بعد أن قررت جميع مكونات الفريق الأخضر من منخرطين ولاعبين وطاقم تقني سحب الثقة منه.


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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعيد حسبان الراواتب الشهرية منخرطين الحصة التدريبية

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