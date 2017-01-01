 بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية ﻿
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بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 13:02 بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية | دولي
بالفيديو.. 13 قتيلا في تفجير مزدوج وإطلاق نار على فندق بالصومال تقطنه شخصيات سياسية
إقتحمت مجموعة مسلحين صبيحة اليوم الأربعاء 25 يناير 2017، فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو بعد تفجير سيارة يقودها انتحاري عند بوابته، كما سمع دوي انفجار مزدوج داخل المبنى.

شوف تيفي




إقتحمت مجموعة مسلحين صبيحة اليوم الأربعاء 25 يناير 2017، فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو بعد تفجير سيارة يقودها انتحاري عند بوابته، كما سمع دوي انفجار مزدوج داخل المبنى.

وأكد الضابط بالشرطة الصومالية الكابتن محمد حسين في تصريحه لمواقع إعلامية دولية، أن عشرات الأشخاص، من بينهم شخصيات معروفة ونواب برلمانيون، يعتقد أنهم كانوا يقيمون في الفندق وقت وقوع الهجوم صباح اليوم.

ولم ترد أنباء على الفور بشأن سقوط ضحايا، بينما ذكرت إذاعة محلية أن حركة الشباب المتطرفة " التي بايعت تنظيم "داعش" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، فيما يرجح وفاة مالا يقل عن 13 شخصا بالفندق حسب مواقع محلية كذلك .

ورغم طرد الحركة من معظم معاقلها الرئيسية، فإنها تواصل تنفيذ هجمات على غرار حرب العصابات في أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال.

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الصومال مقديشيو التفجيرات الفندق وفيات مزدوج شوف تيفي

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