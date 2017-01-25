خطير وبالصور.. فرار 150 نزيلا من السجن بعد أعمال الشغب ﻿

قام 150 سجينا على الأقل، بالفرار من سجن في مدينة باورو بولاية ساوباولو جنوب البرازيل أمس الثلاثاء بعد أعمال شغب تم خلالها إضرام النار في أحد الجوانب بالسجن.

"شوف تيفي"

قام 150 سجينا على الأقل، بالفرار من سجن في مدينة باورو بولاية ساوباولو جنوب البرازيل أمس الثلاثاء بعد أعمال شغب تم خلالها إضرام النار في أحد الجوانب بالسجن.



وحسب ما كشفت عنه مجموعة من المواقع العالمية بخصوص الواقعة فإن هيئة إدارة السجون بالولاية، قالت إن الشرطة تمكنت إلى حدود الساعة من الإمساك بحوالي 100 من النزلاء الفارين.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة البرازيلية ، أكدت بأن أعمال الشغب الجديدة لا علاقة لها بالأحداث السابقة التي تم خلالها ذبح العشرات من السجناء.



وعلاقة بالموضوع، قالت وكالة الأنباء البرازيلية إن سجن باورو، بأن السجن الذي شهد عملية الفرار لم يضم عددا كبيرا من السجناء بالمقارنة، إذ يستضيف 1427 نزيلا في الوقت الذي تبلغ فيه طاقته الاستيعابية 1124 نزيلا.