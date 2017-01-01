حادثة سير خطيرة على مشارف مدينة سطات وهذه هي الحصيلة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة سطات والبروج مساء أمس حادثة سير خطيرة أودت بحياة شاب ثلاثيني في حين نقل اثنان من مرافقيه الى المستشفى في حالة خطيرة بعدما فقد السائق السيطرة على المقود لتنقلب بهم

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر







شهدت الطريق الرابطة بين مدينة سطات والبروج مساء أمس حادثة سير خطيرة أودت بحياة شاب ثلاثيني في حين نقل اثنان من مرافقيه الى المستشفى في حالة خطيرة بعدما فقد السائق السيطرة على المقود لتنقلب بهم السيارة.



وأضاف مصدر أمني لـ"شوف تيفي" أن الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 308 الرابطة بين مدينة سطات و البروج يرجح أن يكون بسبب السرعة المفرطة بالإضافة الى الحالة السيئة للطريق المذكور.



وزاد ذات المصدر أن المصابين نقلوا على وجه السرعة الى مستشفى الحسن الثاني بسطات من أجل تلقي العلاجات الضرورية فيما أودعت جثة الضحية مستودع الأموات بنفس المستشفى.





