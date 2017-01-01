تصريحات إدريس لشكر تغضب قيادات حزب ''البيجيدي'' و''الكتاب'' ﻿

لم تستطع كل من الوزيرة المكلفة بتدبير قطاع الماء والعضو بالديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية شرفات أفيلال، والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين التحكم في غضبهما، بعد تصريحات

شوف تيفي

لم تستطع كل من الوزيرة المكلفة بتدبير قطاع الماء والعضو بالديوان السياسي لحزب التقدم والإشتراكية شرفات أفيلال، والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين التحكم في غضبهما، بعد تصريحات الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر في بلاطو ضيف الأولى على القناة المغربية الأولى.

ومباشرة بعد نهاية حلقة إدريس لشكر، لجأت الوزيرة أفيلال إلى صفحتها على الفايسبوك للتعبير عن غضبها الشديد موجهة كلامها نحو لشكر بالقول "كان من المفروض أن تحترم الماضي المشترك...حشوما".

وهاجم إدريس لشكر حزب التقدم والإشتراكية أكثر من مرة أثناء رده على تساؤلات مقدم برنامج ضيف الأولى، حيث كشف لشكر أن حزب الكتاب لايتوفر على فريق برلماني سواء بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، متسائلا عن الدور الذي يلعبه زعيم الحزب نبيل بن عبد الله حيث أصبح رئيسا ثانيا للحكومة.

وقال إدريس لشكر، بأنه لم يعد يستوعب طريقة تدبير عبد الإله بن كيران لمفاوضات تشكيل الحكومة، حيث أعلن عن حسم تواجد حزبين بالحكومة المقبلة بينها حزب يتوفر على "ثلاثة نواب"، مؤكدا أن حزب العدالة نفسه لم يحصل على أغلبية أصوات المغاربة، مقدما أرقاما عن أعداد المواطنين الذين يحق لهم التصويت والمقدرين ب 26 مليون فيما حصل بن كيران على أصوات مليون و600 ألف صوت.

هذا، وخلفت تصريحات إدريس لشكر ردود فعل متباينة سواء من قياديي حزب التقدم والإشتراكية أو حزب العدالة والتنمية، حيث كتبت البرلمانية المثيرة للجدل آمنة ماء العينين هي الأخرى على حائطها الفايسبوكي "دريس لشكر :علاش حزب واحد يرفضون دخوله للحكومة(...) ؟لماذا؟لماذا؟لماذا؟".

وأضافت عضوة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تدوينة أخرى تفاعلية مع التصريحات القوية لإدريس لشكر بكتابة عبارات "ادريس لشكر: حنا ماشي"سعاة" لا أدري ما الذي قصده بذلك، فهمت من السياق و قد أكون مخطئة"حنا ماشي سعاية".

ولم تقتصر ردود فعل أعضاء محسوبين على الحزبين الحليفين فقط على ماء العينين وأفيلال، بل خرجت الكتائب الإلكترونية بتدوينات تهاجم تصريحات لشكر التي وصفوها تارة بالجارحة والغير اللبقة، فيما يرى آخرون بأن الأحزاب الأربعة المعنية بتشكيل الحكومة تريد إبعاد حزب التقدم والإشتراكية من الحكومة المقبلة.