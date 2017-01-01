بالصورة.. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ المنتخب المغربي بعد التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم إفريقيا ﻿

هنأت السفارة الأمريكية بالرباط المنتخب المغربي عقب تأهله إلى دور الربع نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب منتخب الكوت ديفوار ليلة أمس الثلاثاء.

"شوف تيفي"

هنأت السفارة الأمريكية بالرباط المنتخب المغربي عقب تأهله إلى دور الربع نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب منتخب الكوت ديفوار ليلة أمس الثلاثاء.

وكتبت السفارة على حسابها الرسمي على الفايسبوك " هنيئا للأسود"، وهي التدوينة التي تفاعل معها المغاربة بشكل كبير، حيث عبر العديد منهم عن شكرهم لسفارة بلاد العم سام، متمنين في الوقت ذاته أن يواصل الأسود مسارهم الجيد في كأس أمم إفريقيا وتحقيق اللقب.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيتعرف اليوم الأربعاء على خصمه المقبل في دور الربع بعد نهاية مبارتي المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات قوية على رأسها المنتخب الغاني.