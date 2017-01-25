 بعد ''رونديفو'' الداودية تعود لجمهورها المغربي بأغنية ''راي'' ﻿
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بعد ''رونديفو'' الداودية تعود لجمهورها المغربي بأغنية ''راي''

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 10:12 بعد رونديفو الداودية تعود لجمهورها المغربي بأغنية راي | ثقافة و فنون
بعد ''رونديفو'' الداودية تعود لجمهورها المغربي بأغنية ''راي''
تستعد نجمة الأغنية الشعبية ''زينة الداودية'' إلى إصدار عملها الجديد ''سيدتي'' وهو عبارة عن ''سينغل'' من المتوقع أن تصوره على طريقة الفيديو كليب.

 شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


تستعد نجمة الأغنية الشعبية "زينة الداودية" إلى إصدار عملها الجديد "سيدتي" وهو عبارة عن "سينغل" من المتوقع أن تصوره على طريقة الفيديو كليب.

و نشرت الداودية عبر حسابها على موقع الانستغرام، عن قرب طرحها للعمل الجديد والذي سيكون بلون أغنية الرأي و هو اللون الغنائي الذي بدأت به الداودية مشوارها الفني قبل أن تقتحم مجال الاغنية الشعبية الذي أبدعت فيه.

 وكان آخر عمل لزينة الداودية أغنية "رونديفو" رفقة الموزع "ديدجي فان" وحققت نسبة مشاهدة على موقع اليوتوب تجاوزت 9 مليون ونصف .

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الداودية سيدتي رونديفو الانستغرام

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