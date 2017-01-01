 بعد دخول شوف تيفي على الخط .. أوامر لمسؤولي ''موريزكو'' من أجل تقديم الرعاية الكافية لضحايا فاجعة ''الهراويين'' ﻿
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بعد دخول شوف تيفي على الخط .. أوامر لمسؤولي ''موريزكو'' من أجل تقديم الرعاية الكافية لضحايا فاجعة ''الهراويين''

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 04:31 بعد دخول شوف تيفي على الخط .. أوامر لمسؤولي موريزكو من أجل تقديم الرعاية الكافية لضحايا فاجعة الهراويين | مجتمع
بعد دخول شوف تيفي على الخط .. أوامر لمسؤولي ''موريزكو'' من أجل تقديم الرعاية الكافية لضحايا فاجعة ''الهراويين''
مباشرة بعدما نشرت ''شوف تيفي'' خبرا يفيد بأن المسؤولين عن مستشفى ''ابن رشد'' لم يقدموا الرعاية و الاهتمام الكافي لضحايا حادث الهراويين الذي وقع زوال اليوم الثلاثاء حتى تحركت كل مكونات المستشفى من أجل

شوف تيفي : عبدالقادر الفطواكي

مباشرة بعدما نشرت "شوف تيفي" خبرا يفيد بأن المسؤولين عن مستشفى "ابن رشد" لم يقدموا الرعاية و الاهتمام الكافي لضحايا حادث الهراويين الذي وقع زوال اليوم الثلاثاء حتى تحركت كل مكونات المستشفى من أجل انقاد الوضع، بعد توصلهم باتصالات من جهات نافذة.

وذكرت مصادر خاصة لشوف تيفي أن مسؤولين نافذين اتصلوا بإدارة المستشفى المذكور توصيها بضرورة التكفل بعلاج الضحايا في أحسن الظروف .

وأضافت ذات المصادر أن عامل عمالة أنفا انتقل بشكل شخصي لمستشفى ابن رشد رفقة باشا المنطقة وباشا الهراويين إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار في مندوبية وزارة الصحة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين السبعة والذين نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد .

كما أكد نفس المصدر أن سيارة إسعاف خاصة قامت بنقل عدد من الأغطية والمستلزمات و المواد الغذائية لتقديمها للمصابين بعدما تم نقلهم إلى جناح آخر بالمستشفى.

وكانت قنينة غاز صغيرة قد انفجرت زوال اليوم في إحد المباني المشكل من ثلاث طوابق بمنطقة"الهراويين" موقعة 7 مصابين و خسائر مادية جسيمة.

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الهراويين إنفجار شوف تيفي ابن رشد سيارة اسعاف

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