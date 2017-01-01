لشكر.. ثلاثة قياديين من حزب العدالة والتنمية تقدموا لرئاسة البرلمان وفشلوا ﻿

قال الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر أن كلا من الراحل عبد الله باها وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي الأعضاء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزراء السابقون في حكومة عبد

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قال الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر أن كلا من الراحل عبد الله باها وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي الأعضاء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزراء السابقون في حكومة عبد الإله بن كيران تقدموا لمنصب رئيس مجلس النواب وفشلوا.

وجاء تصريح إدريس لشكر في رد على سؤال لمنشط برنامج ضيف الأولى الذي بث مساء اليوم حول تصريحات سابقة لقياديين بحزب العدالة والتنمية عقب إنتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، حيث كشف إدريس لشكر أن ثلاثة قياديين بحزب العدالة والتنمية ترشحوا لمنصب رئيس مجلس النواب، ولم يكن حزب العدالة والتنمية لا في المرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة.

وأضاف إدريس لشكر أن حزبه لم يعترض على ترشحهم ولم يقل أنه يضرب في الديموقراطية، رغم حصولهم على مراتب متأخرة، في عدد النواب بالمجلس .

وهاجم إدريس لشكر إعلام حزب العدالة والتنمية وكتائبه الإلكترونية، متهما إياهم رفقة المشوشين في التأثير على مشاورات تشكيل الحكومة، مصرحا أن جريدة التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية قرائها لايتعدون عشر قراء جريدة الإتحاد الإشتراكي، لسان الحزب.

وأفاد إدريس لشكر أن آخر لقاء جمعه برئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، إبان مشاورات تشكيل الحكومة، قدم له نصيحة واحدة مفادها أن "يستمع لعقله وضميره وليس للمحيطين به" الذين وصفهم "بالمشوشين" في إشارة واضحة لحزب التقدم والإشتراكية، حيث أطلق لشكر النار بشكل مباشر على حزب نبيل بن عبد الله مصرحا بأنه لايتوفر على فريق برلماني سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، مايفيد بأن تواجد حزب الكتاب في الحكومة المقبلة بات مهددا.