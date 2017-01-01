 المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة تكشف حقيقة وفاة شخص بدون مأوى بسبب موجة البرد في أكادير ﻿
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المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة تكشف حقيقة وفاة شخص بدون مأوى بسبب موجة البرد في أكادير | حوادث و حقوق

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المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة تكشف حقيقة وفاة شخص بدون مأوى بسبب موجة البرد في أكادير

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 03:38 المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة تكشف حقيقة وفاة شخص بدون مأوى بسبب موجة البرد في أكادير | حوادث و حقوق
المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة تكشف حقيقة وفاة شخص بدون مأوى بسبب موجة البرد في أكادير
نفت المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة الخبر الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية حول وفاة شخص بدون مأوى، أول أمس الأحد في أكادير، بسبب موجة البرد.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 نفت المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة الخبر الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية حول وفاة شخص بدون مأوى، أول أمس الأحد في أكادير، بسبب موجة البرد.

وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بأن التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الشخص الهالك، بعدما تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي، أظهر أن الوفاة كانت طبيعية.

وأضاف البلاغ أنه تم أخذ عينات من أجل إجراء تحاليل مختبرية تكميلية متعلقة بفرضية وجود تسممات.

 

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