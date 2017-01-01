خطير..''الشوفو'' كاد أي ينهي حياة أسرة سورية بالناظور ﻿

كاد سيناريو فاجعة مدينة الخميسات بعدما قُتل 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب تسرب للغاز، أن يتكرر في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بالناظور، حيث نجت أسرة سورية من موت محقق بسبب القاتل الصامت أي

"شوف تيفي"

كاد سيناريو فاجعة مدينة الخميسات بعدما قُتل 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب تسرب للغاز، أن يتكرر في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بالناظور، حيث نجت أسرة سورية من موت محقق بسبب القاتل الصامت أي الغاز الذي تسرب من سخان للمياه "شوفو".

وحسب مصادر ناظورية فإن الأسرة السورية القاطنة بأحد المنازل بحي العمران، تعرضت لاختناق حاد بسبب غاز البوتان، ما تسبب في إغماء عدد منهم.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدينة، نقلت ضحايا الغاز على وجه السرعة إلى المستشفى الحسني لتلقي الإسعافات الضرورية.