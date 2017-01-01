حصري .. هذه هي القصة الكاملة لجريمة القتل المأساوية التي شهدها حي الألفة مساء اليوم ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية حول جريمة القتل التي وقعت فصولها مساء اليوم بحي الألفة بالدار البيضاء و راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر بعد تلقيه طعنة على مستوى الصدر فارق على إثرها الحياة .

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر





حصلت "شوف تيفي" على معلومات حصرية حول جريمة القتل التي وقعت فصولها مساء اليوم بحي الألفة بالدار البيضاء و راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر بعد تلقيه طعنة على مستوى الصدر فارق على إثرها الحياة .

و ذكرت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن الجريمة و التي وصفتها بجريمة الصدفة وقعت في إحدى المحلبات بالحي المذكور عندما تطور نقاش بين الضحية و شاب يدعى "أيوب" يعمل في صالون للحلاقة كان بصدد اقتناء دريهمات من حبات الشاي , إلى تشابك بالأيادي بحكم أن الطرفين كانا على خلاف مادي سابق.

المصادر ذاتها أكدت أن الشجار تطور عندما انهال الضحية و الذي سمي قيد حياته بـ"عثمان" على رأس "أيوب" بقنينة زجاجية حتى تدخل صاحب صالون الحلاقة التونسي الجنسية و الذي أنهى الخلاف.

و أردفت ذات المصادر أن ابن عم "أيوب" و فور علمه بالاعتداء الذي تعرض له انتقض و توجه إلى "المحلبة" المذكورة من أجل الاستفسار عن سبب اعتداء الضحية على ابن عمه بواسطة قنينة , ليحول معه المشهد في لحظات إلى مأساة حقيقية عندما استل الجاني و يدعى محمد و هو في الثلاثينات من العمر سلاحا أبيضا موجها إلى الضحية طعنة على مستوى الصدر أردته قتيلا.

و أطلقت ذات المصادر على هذا الحادث ب "الجريمة الصدفة "بحكم أن الجاني هو من شبان الحي يتمتع بأخلاق حميدة و سيرة حسنة رفقة أقرانه(...).

الجاني قدم نفسه لرجال الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي الحسني لتعميق البحث معه و تقديمه للعدالة من أجل النظر في ملفه.





