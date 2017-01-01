 حصري .. هذه هي القصة الكاملة لجريمة القتل المأساوية التي شهدها حي الألفة مساء اليوم ﻿
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حصري .. هذه هي القصة الكاملة لجريمة القتل المأساوية التي شهدها حي الألفة مساء اليوم | حوادث و حقوق

حصري .. هذه هي القصة الكاملة لجريمة القتل المأساوية التي شهدها حي الألفة مساء اليوم

حصري .. هذه هي القصة الكاملة لجريمة القتل المأساوية التي شهدها حي الألفة مساء اليوم | حوادث و حقوق

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حصري .. هذه هي القصة الكاملة لجريمة القتل المأساوية التي شهدها حي الألفة مساء اليوم

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 01:17 حصري .. هذه هي القصة الكاملة لجريمة القتل المأساوية التي شهدها حي الألفة مساء اليوم | حوادث و حقوق
حصري .. هذه هي القصة الكاملة لجريمة القتل المأساوية التي شهدها حي الألفة مساء اليوم
حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية حول جريمة القتل التي وقعت فصولها مساء اليوم بحي الألفة بالدار البيضاء و راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر بعد تلقيه طعنة على مستوى الصدر فارق على إثرها الحياة .

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر


حصلت "شوف تيفي" على معلومات حصرية حول جريمة القتل التي وقعت فصولها مساء اليوم بحي الألفة بالدار البيضاء و راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر بعد تلقيه طعنة على مستوى الصدر فارق على إثرها الحياة .

و ذكرت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن الجريمة و التي وصفتها بجريمة الصدفة وقعت في إحدى المحلبات بالحي المذكور عندما تطور نقاش بين الضحية و شاب يدعى "أيوب" يعمل في صالون للحلاقة كان بصدد اقتناء دريهمات من حبات الشاي , إلى تشابك بالأيادي بحكم أن الطرفين كانا على خلاف مادي سابق.

المصادر ذاتها أكدت أن الشجار تطور عندما انهال الضحية و الذي سمي قيد حياته بـ"عثمان" على رأس "أيوب" بقنينة زجاجية حتى تدخل صاحب صالون الحلاقة التونسي الجنسية و الذي أنهى الخلاف.

و أردفت ذات المصادر أن ابن عم "أيوب" و فور علمه بالاعتداء الذي تعرض له انتقض و توجه إلى "المحلبة" المذكورة من أجل الاستفسار عن سبب اعتداء الضحية على ابن عمه بواسطة قنينة , ليحول معه المشهد في لحظات إلى مأساة حقيقية عندما استل الجاني و يدعى محمد و هو في الثلاثينات من العمر سلاحا أبيضا موجها إلى الضحية طعنة على مستوى الصدر أردته قتيلا.

و أطلقت ذات المصادر على هذا الحادث ب "الجريمة الصدفة "بحكم أن الجاني هو من شبان الحي يتمتع بأخلاق حميدة و سيرة حسنة رفقة أقرانه(...).
الجاني قدم نفسه لرجال الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي الحسني لتعميق البحث معه و تقديمه للعدالة من أجل النظر في ملفه.


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بحي الألفة الأقراص المهلوسة الأسبوع الماضي شوف تيفي جريمة القتل

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